Diabetes es la segunda causa de muerte de personas de 50 a 60 en la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- La diabetes es una enfermedad incurable pero sí controlable, y es considerada la segunda causa de muerte de las personas de 50 a 60 años de edad. De acuerdo con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, existe la diabetes tipo 1, así como la tipo 2 y la diabetes gestional en la Región del Évora, se tienen contabilizadas 706 detecciones positivas. Mencionó que la diabetes principalmente se verifica en los 20 años de edad en adelante, afectando a la población de 56 años a los 60 en adelante.

“Esta es una enfermedad producida por un descontrol del metabolismo del azúcar, tiende a ser también por la mala producción de la insulina en el páncreas, manifestándose con un síndrome diabético que puede afectar cualquier parte del cuerpo, desde el cerebro, ojo, riñón o vasos sanguíneos”, explicó.

Aunado a ello, comentó que los factores de riesgo de esta enfermedad son la obesidad, el sedentarismo y la genética. Destacó que si una persona no cuenta con factores hereditarios, pero tiene sedentarismo, no cuida la alimentación y no realiza ejercicio, como no se hace los chequeos de rutina continua, es propenso a contar con esta enfermedad, por lo que expuso es importante se cuide cada uno de los antes mencionados.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, indicó que los síntomas que se pueden presentar es aumento de apetito, aumento de micción en la orina, disminución de peso sin estar a dieta o régimen alimenticio, alteraciones de la visión.

“En la Jurisdicción Sanitaria tenemos 32 Centros de Salud, hospitales en cada municipio y una unidad especializada de enfermedades crónicas. A partir de los 20 años de edad pueden acudir al Centro de Salud más cercano para que se les realice el cuestionario de factores de riesgo, y si sale el puntaje alto se le aplica una prueba de glucómetro capilar, y en caso de salir elevado y tener factores de riesgo, se hacen estudios especiales como el diagnóstico, se ingresa a un tratamiento y cuando ya están en ellos podemos ingresarlos a grupos de ayuda mutua”, dijo.