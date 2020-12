Diciembre es el mes en donde más gas LP se usa en Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Por ser uno de los meses que implica mayor movilidad y no obstante el uso de gas para la elaboración de diversos platillos en esta época decembrina, Protección Civil de Sinaloa llama a estar alerta con los cilindros de gas para evitar explosiones.

Ante ello, Francisco Vega Meza, director estatal de Protección Civil, comentó que las causas de ello son principalmente por la acumulación de gas y con ello las fugas que se pueden presentar en cualquier parte de las instalaciones de gas, por ejemplo, en lo doméstico, o bien, en las empresas.

Comentó que como medida de prevención es muy importante inspeccionar los tanques en la parte de las válvulas, ya que éstos tienen una vida útil de 5 años. Destacó que ante los cilindros portátiles también es importante ver las condiciones en que las empresas otorgan el servicio.

“Regularmente además de la válvula, que es la parte más importante de un tanque, también hay que observar principalmente la parte de abajo, que es donde regularmente los tanques se empiezan a corroer y se empiezan a lastimar”, expuso.

Vega Meza manifestó que en el trayecto de la vida útil del tanque de gas se tiene que hacer revisiones, así como también valoraciones para mantenerlo y tenerlo en buena manera y con ello evitar posibles explosiones, que dejen tanto pérdidas humanas como materiales. Añadió que pese a que no solo diciembre está exento de estos accidentes, se registra un aumento de uso de gas LP.

Por otro lado, el director estatal de Protección Civil manifestó que no es recomendable llenar los tanques desde las unidades debido a que es muy riesgoso, ya que no se cuenta con las medidas necesarias, por ello externó un llamado a la ciudadanía en general a evitar esta acción, y en dado caso de que una empresa lo está llevando a cabo invitan a denunciar al 911, para que en coordinación con las autoridades tomar cartas en el asunto, como aplicar sanciones por algo que no se debe de hacer, ya que con ello se puede poner en riesgo la vida de las personas y la suya misma al estar llevando a cabo esa mala práctica.

Cabe mencionar que son muchos los cuidados que se deben tomar en cuenta y no solamente en esta época decembrina, sino en todo el año, ya que las fugas de gas se pueden presentar de un día para otro, causando, como se mencionaba anteriormente, fatales explosiones, por ello el director estatal de Protección Civil, Francisco Vega Meza, resalta que es importante estar alerta.

Lamentablemente a consecuencia de los incidentes que se han presentado por esta situación se ha sido testigo que por cualquier falla mínima que se tenga fácilmente las explosiones se pueden dar en un abrir y cerrar de ojos, por ejemplo, en el mes de abril en la ciudad de Guamúchil un cilindro de gas dejó una fuerte explosión en una conocida casa funeraria, en donde afortunadamente solo dejó daños materiales, sin embargo, no siempre se puede correr con la misma suerte, es por ello que no está por demás estar inspeccionando los cilindros de gas para prevenir y cuidar de la vida.

Si en su hogar o en cualquier otra parte cuenta con cilindros de gas, revise sus condiciones, y si se percata de que se encuentra en malas condiciones rápidamente es recomendable que opte por reemplazar el tanque viejo por uno nuevo, ya que así estarán más seguros usted y su familia.

Un punto importante a mencionar son los tanques estacionarios, mismos que deben tener su inspección debida, ya que éste también es importante tomarlo en cuenta, en donde se puede observar en la imagen izquierda algunas medidas de prevención a tomar en consideración.

Hoy en día un tanque estacionario tiene tanto sus ventajas como desventajas, al rendir más y contar con algunos aspectos de seguridad, sin embargo, nunca estará de más inspeccionar.