¡Difícil momento! Verbeneros de Guamúchil buscan salir de la fuerte crisis financiera

Guamúchil, Sinaloa.- A pesar de que los verbeneros de Guamúchil se han enfrentado a una fuerte crisis financiera desde finales del año 2020 hasta la fecha porque no tuvieron la oportunidad de instalarse debido a las complicaciones que la pandemia generó, los comerciantes se muestran positivos y con la esperanza de poder trabajar nuevamente.

Florencio Villa, líder de la CTM, confirmó que ha sido de los años más complicados que han tenido y que él considera que no solo este sector del comercio tuvo esta problemática, sino que fue general, pero la diferencia es que algunos sí pudieron trabajar y otros no.

Informó que cuentan con esperanzas de poder volver a trabajar y de plantear la situación actual con la nueva administración.

Afirmó que durante el tiempo que estuvieron inactivos tuvieron que buscar la forma de obtener ingresos debido a que todas las fiestas tradicionales se suspendieron y eso les afectó de manera económica a todos los verbeneros.

“Todas las fiestas tradicionales que hay en ranchos y ciudades se pararon debido a la pandemia, y los compañeros están sobreviviendo a duras penas y esperemos que la situación se componga de aquí a diciembre y se les pueda dar la oportunidad de que trabajen. Queremos tener un acercamiento con las nuevas autoridades y que vean la situación”, afirmó.

Mencionó que a ellos los alienta mucho el hecho de que les hayan dado permiso a los vendedores que se encuentran ubicados en el tianguis del Centauro porque trabajan en condiciones muy parecidas a las de ellos.

Resaltó que es muy importante que todos los ciudadanos se sigan cuidando y que no bajen la guardia porque ese es un factor muy importante para que los casos vayan a la baja y así haya condiciones para que todos puedan trabajar y sobre todo que ellos puedan instalarse en el mes de noviembre.

Algunas de las ventajas para todos los ciudadanos y para los verbeneros del municipio son que en su mayoría las personas ya cuentan con sus dos dosis de la vacuna contra Covid-19 y que el semáforo se encuentre en verde en los próximos meses.

El líder de la CTM resaltó que por el momento no ha tenido acercamiento con el dirigente, sin embargo, desde su punto de vista considera que no se ha comprado mercancía porque aún no hay un acuerdo de instalarse. “No creo que se aventuren a comprar sin antes tener una solución a esta situación”.