"Dios dijo que me iba a dejar como ejemplo de vida": Jordan Misael Soto, alvaradense

Guamúchil, Sinaloa.- Jordan Misael Soto Bojórquez, con solamente 25 años de edad, desde su infancia ha demostrado que las barreras no existen cuando hay una meta por cumplir.

La astucia y buena actitud son sus principales características desde sus primeros años de vida. Pese a que su niñez fue complicada, siempre se le vio sonreír y enfrentar cada reto con firmeza.

Nació el 24 de noviembre de 1996 en Salvador Alvarado, en donde radica actualmente, es un padre de familia amoroso, hijo y esposo entregado a su familia y un fiel amante del arte. Su boca es su herramienta principal para pintar, ante la falta de sus dos brazos y piernas ha buscado la manera de adaptarse al mundo que lo rodea y que ha dominado por completo, ya que no existe actividad que lo limite.

Jordan Misael Soto Bojórquez se describe como un joven inquieto y trabajador desde sus primeros años de vida, y no tener sus brazos ni piernas de las rodillas para abajo no ha sido para él un impedimento para ser feliz y sacar adelante a su familia.

Recuerda que fue un accidente lo que lo llevó a perder sus extremidades, cuando tenía solamente 8 años, el 22 de febrero de 2005. Con voz firme cuenta cómo en aquel trágico día se encontraba jugando junto a sus primos a lanzar una botella de plástico amarrada con una bolsa al aire, competían por quién podría ser el mejor lanzador. Un inocente juego que cambió el rumbo de su vida.

Señaló que todo pasó en cuestión de minutos, cuando subió al techo de la casa de sus abuelos porque una de las botellas quedó atrapada arriba, y al llegar a la cima lanzó al aire este artefacto, que quedó colgado de un cable de alta tensión. Al desconocer lo que se avecinaba y el riesgo que esto causaba, el pequeño Jordan se auxilió de una varilla de metal para intentar bajar las botellas, y de inmediato recibió una fuerte descarga eléctrica.

Rápidamente fue llevado al hospital más cercano, y a pesar de su grave condición se negaban a atenderlo porque no contaba con seguro médico. Todo un día pasó sin recibir atención, hasta que fue trasladado a un nosocomio en Culiacán, donde fue diagnosticado con quemaduras de tercer y cuarto grado en casi el 90 por ciento de su cuerpo.

Asegura que por lo complicado de su estado de salud fue enviado a Ciudad Obregón, Sonora, a un hospital inexistente, hasta este momento se desconocen las razones por las que lo canalizaron a un lugar utópico, y por esto nuevamente ingresó a un centro médico, donde no le brindaban la atención que requería. Inclusive, Jordan recuerda cuando escuchaba a los médicos decir que no lo atendían porque sería en vano, ya que en cualquier momento moriría.

Algo que asegura realmente lo lastimaba, porque a pesar de que no podía hablar, comprendía todo lo que sucedía a su alrededor, sus ganas de vivir y salir adelante perdían fuerza con esos crueles comentarios, sin embargo, seguía luchando por su vida.

Asegura fue gracias a un reportaje que salió en un conocido medio de comunicación y que los contactó una profesora que atendía a sus hijos en un hospital de Estados Unidos, que encontró su salvación. Fue trasladado a este nuevo lugar, donde su vida comenzó de nuevo, y después de aproximadamente un mes de permanecer en coma, después de la cirugía donde le amputaron sus brazos y piernas, despertó y conoció su realidad.

Entre lágrimas, con palabras pausadas y con el apoyo de su amada esposa y su madre expresó: “Yo le pregunté a mi papá que si dónde estaban mis piernas y mis manitas”.

Aseguró que en ese momento perdió la vida, y como si fuera una película salió de su cuerpo y podía ver todo lo que pasaba a su alrededor, cuando con ayuda del desfibrilador su corazón volvió a latir, sin embargo, antes de eso escuchó una voz que asegura venía de Dios.

“Me dijo que me iba a dejar para ser un ejemplo de vida y que iba a durar mucho tiempo”, fueron las palabras que escuchó de ese ser divino, al que no miró pero asegura que se trata de Dios. Y fue después de escuchar estas palabras que para él inició su nueva vida, y desde entonces vive con el objetivo de ser un ejemplo y motivar a todas las personas que enfrentan situaciones similares a las de él.

Jordan Misael Soto es un joven entusiasta que pinta impresionantes obras con un pincel que sostiene con la boca, tanto es su amor por el arte, que en solo una hora puede terminar una pintura, y a lo largo del día puede llegar a hacer de 15 a 17 cuadros, todos con toques increíbles, que conquistan el ojo de quien los mire. Es también emprendedor, y un alvaradense que busca guiar a todas las personas que lo necesiten.