Dios me quiere tener todavía aquí: María Luz Camargo Espinoza de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Es una de las personas más longevas de la región del Évora. La dama de oro vive en una sindicatura de Angostura y este mes cumplió 101 años de edad. Nacida en el año de 1920, en La Higuerita, Culiacán Sinaloa, María Luz Camargo Espinoza cumplió 101 años de vida justo el pasado 20 de mayo.

Con una privilegiada memoria relató fechas, anécdotas y compartió parte de su larga vida cuando se encontraba sentada en su silla mecedora en el patio de su casa, en la sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, mejor conocida como Campo Plata.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es la joya más preciada de su comunidad. Ha visto crecer y desarrollarse a varias generaciones de habitantes, y el desarrollo de todo un pueblo.

Recuerda aquellos tiempos de adolescencia cuando había que hacer nixtamal para preparar tortillas y moler en el molino de fierro que se instalaba sobre un respaldo de madera, pero todo cambió cuando llegó a Campo Plata, los servicios públicos estaban llegando. Aunque los medios de transporte predominantes seguían siendo los tranvías, carretas, mulas y muy pocos automóviles.

En sus lúcidos recuerdos están sus primeras fiestas de juventud, aquellas de las que las muchachas solteras se venían caminando al pueblo cuando caía la noche. Eso sí, acompañadas de sus padres. “Nos regresábamos temprano porque mi papá era muy celoso”, recordó.

La madre de 15 hijos ha sido bendecida en cuerpo y mente con una buena salud. Casi nunca se enferma y come de todo, dijo. Aunque ha pasado por fuertes enfermedades de las que pensaba que no superaría, resulta que solo se recuperó y ella se lo explica solo con las frases: “Dios no me quiere todavía”, “Quiere tenerme aquí”.

Leer más: Rutas en Angostura y Salvador Alvarado se reactivarán con la reapertura de escuelas

Su Dios la sostiene y sus recuerdos también. Es la matriarca de una extensa familia con decenas de nietos y bisnietos, y es su mayor anhelo ser recordada con alegría.