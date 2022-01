Diputado Ambrocio Chávez pide programa emergente para la educación en Sinaloa ante la pandemia de Covid-19

Sinaloa.- La Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso del Estado de Sinaloa, aprobó la propuesta de realizar encuentros de consulta con expertos administradores de la cultura, ciencia, tecnología y educación en todos los niveles, con la idea de consultar los ejes de intervención para eventuales reformas a las Leyes.

Sobre lo anterior, se dijo que invitarán a las diversas Comisiones que tienen que ver con este tema, directores de institutos de gobierno del estado, entre otros más, lo cual se estaría realizando tentativamente a partir del miércoles 2 de febrero, ajustándose a las agendas de los invitados.

Pero será el 2 de marzo, cuando la Comisión se reúna para presentar los resultados de los encuentros con los expertos, autoridades educativas, de educación, posgrado y cultura, con el propósito de analizar la aprobación, en su caso, del plan de trabajo legislativo de la Comisión, derivado del ejercicio de consulta.

Durante la reunión, Ambrocio Chávez Chávez, diputado local por el noveno distrito, quien estuvo a favor de dicha consulta, agregó que se debe de hacer un programa emergente para la educación en el marco de la pandemia de Covid-19, el impacto que está teniendo en los planes y programas de estudio.

Indicó que, aún estamos en pandemia y se tiene un rezago en materia educativa muy fuerte, porque las personas que no tienen tecnología no tuvieron las posibilidades de dar un seguimiento a los programas y planes de estudio.

“Todavía no tenemos claro este impacto en la educación y ocupamos que la Secretaría de la Educación formule un programa emergente, no solo para darle continuidad a lo tradicional de la educación que teníamos acostumbrados, si no, uno que atienda los rezagos y las deficiencias que han estado el modelo educativo, que ha atendido la emergencia”, dijo.

Mencionó que, se requiere nivelar los conocimientos que los jóvenes y los niños han adquirido en este periodo para continuar sus estudios a nivel superior.

El legislador expresó que, actualmente se está elaborando un Plan de Desarrollo Estatal, donde el sector educativo está aportando lo suyo, por eso es que, como Comisión deben estar enterados cuáles son los planteamientos principales en el Plan Educativo de Sinaloa, para opinar o someter en consideración de la sociedad los aspectos fundamentales.