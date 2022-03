Diputados federales exponen en Angostura el tema de la Reforma Eléctrica 

Angostura, Sinaloa.- Para hacer conciencia sobre la importancia que tiene rescatar la Comisión Federal de Electricidad, ya que actualmente depende de empresas generadoras de energía privada, se llevó a cabo en el municipio de Angostura, la conferencia sobre la Reforma Eléctrica, misma que fue encabezada por el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña.

Durante ésta se explicó la necesidad que tiene el pueblo de México de recibir tarifas justas, donde a través del Congreso de la Unión se quiere darle a los mexicanos los derechos que tienen.

Indicó que la energía no es una mercancía, si no un derecho humano que debe de ser garantizada a precios razonables. Dijo que desafortunadamente el país está tan empobrecido que difícilmente puede pagar la luz a valor comercial por lo que necesita subsidio, y ésta difícilmente lo dan los privados; "y esto ya no queremos más, queremos que haya energía para todas y todos y sobre todo que la empresa que va a desarrollar eso sea pública", dijo.

Afirmó que con la Reforma Eléctrica se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que las empresas privadas no sigan realizando cobros excesivos al pueblo mexicano.

Por su parte, el alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta, brindó su respaldo, afirmando que es importante unir esfuerzos para rescatar a la CFE de las manos de quienes han realizado un daño en la economía de las familias mexicanas.

Deseó que la reunión se convirtiera para todos los presentes en defensores del Reforma Eléctrica.