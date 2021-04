Dirección de Obras iniciará la recolección de basura en playas de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Después de la Semana Santa que congregó a miles de personas en playas e islas de Angostura, se viene la recolección de las toneladas de basura que dejaron los visitantes locales y foráneos.

A pesar de que se mantuvo el servicio de recolección de manera normal en los días santos, en las comunidades, se dará inicio esta semana con el recorrido por playas e islas para realizar jornadas de recolección en todas las zonas visitadas, informó el director de Obras y Servicios Públicos, Álvaro Camacho.

En el arranque de la Semana Santa, el funcionario comentó que se estaba por definir el plan de trabajo para que se lograra una mayor cobertura de limpieza y que sería a partir del lunes que se concretaría la fecha para dar inicio con el trabajo.

Entre las playas e islas que serán atendidas se encuentran Médano Blanco, El Ostional, El Nuevo Ostional y las playas e islas de Costa Azul y La Reforma.

Álvaro Camacho comentó que el servicio de recolección en cabecera y comunidades no se afectará con el trabajo que se realizará en playas e islas porque no es un servicio alterno. No se utilizan los camiones recolectores sino maquinaria diferente como dompes.

Cabe señalar que en algunas playas del estado la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se dio a la tarea repartir una gran cantidad de bolsas biodegradables, esto con la finalidad de mantener los lugares limpios y crear conciencia en los visitantes acerca del cuidado del medio ambiente en esta Semana Santa.