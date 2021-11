Directora del DIF en Angostura se compromete a trabajar de forma muy humana

Angostura, Sinaloa.- El Sistema DIF es un organismo que se ha caracterizado por siempre estar al tanto de la ciudadanía para ser ayudados en lo que se pueda, ya sea en cuanto a labor social, apoyos económicos, despensas, atenciones a menores de edad, como adolescentes, asesorías jurídicas, entre otros apoyos más, y el DIF de Angostura, que encabeza su directora María de los Ángeles Gaxiola Beltrán, no se ha quedado muy atrás, al seguir trabajándolos y buscando de qué manera mejorarlos, pero sobre todo sumando esfuerzos que vienen a contribuir a mejorar la calidad de vida de los angosturenses, y mediante una entrevista la directora del Sistema DIF así nos lo hizo saber.

¿Qué busca lograr para el Sistema DIF?

Como primer objetivo que tenemos en equipo, no solamente yo, porque integramos a todos para hacer las cosas mejor, como primer objetivo es un área de estimulación temprana, porque no contamos con ella, y es un área que se solicita mucho y actualmente no hay para atender a los niños. El área que tenemos está muy necesitada y la ciudadanía está solicitando el área de estimulación temprana.

¿Qué acciones implementará para lograr los objetivos en puerta?

Para ello queremos hacer un nuevo censo en todo el municipio, y que nos servirá tanto para la entrega de despensas, debido a que con el que se cuenta es un censo de hace ya muchos años, y queremos formar uno nuevo, porque se fueron sumando más familias, vamos a ir a cada una de las comunidades para lograrlo.

¿Con qué programas activos se cuenta actualmente?

Contamos con programas de despensas, desayunos escolares, y siguen funcionando actualmente, de hecho ya se están repartiendo a las escuelas, ya las están reactivando y por eso se les está llevando el material.

¿Qué estilo le impondrá al Sistema DIF de Angostura?

Será un estilo muy humano, la verdad, será humano, queremos llegar y ayudar a las personas que más lo necesitan, realmente a quienes lo necesitan, y también, la verdad, me gusta mucho la familia, como dice nuestro slogan: ‘‘La familia nos une’’, entonces estoy criada en un ambiente muy familiar, me encanta la familia, y acompañándome se encuentran mi esposo y mi hija, y entonces eso es lo que queremos transmitir nosotros, la unidad, así como la unión familiar.

¿Cómo se caracteriza usted como directora del DIF Municipal para sacar adelante este trabajo tan importante?

Me caracterizo como una mujer trabajadora, y me encanta trabajar en equipo. Poder tomar en cuenta a todos, es decir, a cada uno del personal que aquí labora en el DIF, para tomarlos en cuenta y pedirles su opinión, no es que yo me quiera adjudicar todo sola, porque no es así, lo que yo quiero es complementar entre todos y hacer las cosas bien, trabajar de la mano con todos.

¿Qué expectativas tiene para los próximos años?

Lo que yo quiero es hacer las cosas bien realmente, es lo principal que queremos hacer. Con pocas palabras, pero muy consciente de lo que quiere lograr, es como se encuentra la directora del Sistema DIF del municipio de Angostura, María de los Ángeles Gaxiola Beltrán, quien desde el primer día de tomar posesión de tan importante cargo ha dejado saber ser una buena opción para sacar adelante el área y ni se diga a sus ciudadanos, que con gran amor y respeto se levanta cada mañana con el propósito de buscar lo mejor para cada uno de ellos.