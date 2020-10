Dirigente del PRI en Angostura piensa que hace falta estar más cerca del pueblo

Angostura, Sinaloa.- A una semana de asumir la dirigencia municipal del PRI en Angostura, Óscar Castro Borja tiene claro que la clave para fortalecer al partido está en la cercanía con las bases, los pueblos.

¿Cómo asume la dirigencia?

Para mí fue sorpresivo, pero siempre he tenido en mi mente que donde el partido me ocupe ahí estaremos al pie del cañón. Venimos con muchas ganas de trabajar y estar con la gente, que se vea un polvaredón en los pueblos.

¿A qué se refiere con polvaredón?

Necesitamos estar más en los pueblos, que nuestro partido esté cercano a la gente, pero en las bases, allá en sus pueblos, no aquí nada más en la oficina. Claro que estamos en horario de oficina atendiendo a quien guste venir, pero mi ideología personal es estar más en los pueblos. Por eso digo polvaredón, porque me gusta mucho andar casa por casa.

¿Cuántos seccionales?

Actualmente el partido cuenta con 106 seccionales en las ocho sindicaturas de Angostura, en 46 comunidades aproximadamente. Ya empezaré a visitar los seccionales la semana que entra. Esta primera semana me concentré en adaptarme, ver qué es lo que hace falta. Yo tuve dos reuniones con las estructuras del partido, también con los sectores de organización, y seguimos apoyando a los sectores que han realizado algunos eventos.

¿Cómo observa la participación de la militancia?

Siempre buscamos temas de culpables, pero en el caso de este partido en Angostura hemos tenido varios cambios, por motivos de salud, por finalizar su periodo, etcétera, y eso ha influido. Yo siempre se los he dicho a los operadores políticos, si quieren que el PRI se active acudan al PRI.

La dinámica que estoy aplicando ahorita es brindarle todas las herramientas a los sectores de organización para que se pongan a trabajar. A qué voy con esto, que si yo les exijo trabajo y no les doy las herramientas para trabajar ni la atención, no van a poder hacer nada más. Esto lo mismo que te comento en el tema de los pueblos, si nosotros quedamos en algún compromiso con la gente, tanto en seccionales como de ciudadanía, y no los cumplimos, entonces eso representa un retroceso para el partido.

¿Cómo está el presupuesto?

A mí nunca me ha movido un sueldo, con que mi familia esté bien y estando bien aquí yo le entro, porque siempre es el mismo problema con la familia, de que el sueldo no alcanza. Te voy a ser sincero, me ha tocado poner de mi bolsa en su momento, y no pasa nada.

Creo que traigo más ese consentimiento de poder ayudar de corazón a la gente. Claro que no es un tema de recursos de este partido, sí con la mayoría de los partidos, por la reducción del presupuesto y el recorte de las prerrogativas.

Yo voy a trabajar con lo que tenga, y si hay que dar el extra lo voy a hacer. Aquí en el Partido Revolucionario Institucional de Angostura todos somos uno, tanto la secretaria como la persona que limpia se van a ir conmigo a andar en calle, aquí no se va a quedar nadie, cuando nos toque andar en calle vamos a ir todos. Sí se está batallando, porque hay que hacer más con menos, pero me tendré que dar, porque si me tocó en estos momentos a mí me tendré que dar. El dinero que hay es para los sueldos, los viáticos y actividades nada más.

¿Aspiraciones políticas?

No me interesa en estos momentos alguna candidatura, claro que todos trabajamos para algo, pero no es mi prioridad. Yo inicié desde los 13 años, mi meta mayor sí es ser presidente municipal, pero ahorita no pierdo el tiempo en eso, yo lo aprovecho con la gente. Y si me dejan terminar aquí yo termino, yo estoy esperando indicaciones.

En caso de que usted no sea el candidato y si se reelige la alcaldesa, ¿le brinda su respaldo?

Si así el partido lo decide, que ella es la opción, nos vamos con todo. Nosotros tendremos que apoyar lo que el partido decida. Me queda claro que la elección que viene va a ser la más importante.