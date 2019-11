Discapacitados piden a los ciudadanos ser empáticos

Guamúchil, Sinaloa.- El periódico EL DEBATE salió a las calles de la ciudad con el objetivo de crear un poco de consciencia y empatía en las personas y se den cuenta de lo difícil que es estar postrado en una silla de ruedas y tener que realizar las actividades que una persona debe llevar a cabo diariamente con el objetivo de satisfacer sus necesidades.

Karen Juárez, encargada del programa Una Vida Digna, del DIF, señaló que se les enseña a subir y bajar rampas de diferentes tamaños, escaleras, andar en diferentes texturas, como pasto, arena.

Además se les enseña la manera de cómo levantarse en caso de que se lleguen a caer; asimismo, se les enseñan las problemáticas de las sillas, entre las que destacan las úlceras por presión que les aparecen a las personas que pasan mucho tiempo en cama, incluso la convivencia y que compartan algunos tips que utilizan para manejar distintas actividades de la vida diaria.

También dijo que al finalizar este curso se les facilita para que sean acreedores a una silla de ruedas activa. Existen diferentes tipos de sillas de ruedas, las que en este lugar les enseñan a manejar son las activas; indicó que los usuarios de sillas de ruedas normalmente tienen las ortopédicas, pero éstas son más pesadas, no son funcionales, tienen coderas estorbosas. Lo contrario a las sillas dinámicas, que éstas son alrededor de 10 kilos más livianas que las normales.

“La silla ortopédica está diseñada para que alguien te cargue, y la que nosotros los preparamos para recibir es con la que pueden ser independientes y realizar todas las actividades de la vida diaria”, citó.

Pondero que además de las barreras sociales, culturales y todo lo demás, las barreras arquitectónicas son grandes y normalmente no hay muchos cajones azules. Agregó que los pocos que hay se ocupan por personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Otro de los detalles que señaló es que en ocasiones las rampas se topan con pared, o terminan en banquetas que no son suficientemente amplias para que quepan las sillas de ruedas; de igual manera, si están bien diseñadas se encuentran obstruidas por algunos vehículos.

La encargada del programa indicó que los escalones de los establecimientos y los espacios muy reducidos para trasladarse son factores que les impiden avanzar.