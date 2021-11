Discapacitados piden se respeten los espacios en la ciudad de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- En el marco del Día de la Incapacidad a celebrarse el próximo 3 de diciembre, en la ciudad de Guamúchil, siguen de frente con la campaña de concientización a respetar los espacios para los discapacitados que se ha vuelto un eterno problema ante la falta de conciencia de la ciudadanía que no los respeta.

Leonel Castro, coordinador de personas con discapacidad, manifiesta que con esto se busca crear cultura en la sociedad en cuanto a la discapacidad ya que los conductores hoy en día en un abrir y cerrar de ojos obstruyen los lugares especiales para estas personas sin tomarles importancia en los daños que les están ocasionando con la mala práctica.

Expresó que gracias al apoyo de la dirección de Tránsito Municipal de Salvador Alvarado en tomar cartas en el asunto en cuanto a las personas que no respetan los espacios es que en ocasiones han podido pasar y realizar sus actividades y dando frutos para que la ciudadanía ya no lo vuelva hacer. “Pónganse en su lugar no en nuestro sitio”, resaltó.

En su mensaje la presidenta del Sistema DIF de Salvador Alvarado, Lupita López de Camacho, argumentó que con esta campaña se busca crear conciencia en que no se pongan en sus lugares y sean respetados. “No tenemos que invadir algo que no nos corresponde, esos espacios son exclusivos para las personas con discapacidad”, dijo.