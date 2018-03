Disfruta, conoce y diviértete esta Semana Santa en la ciudad

Guamúchil, Sinaloa.- Sin duda alguna en la ciudad también se puede disfrutar de la naturaleza armoniosamente en familia, ya que se cuenta con espacios recreativos que son íconos y aportan a que los ciudadanos puedan pasar un rato agradable disfrutando de la fresca sombra de Los Mezquites, del área de juegos del Parque Municipal Judith Gaxiola de Valdés y de las albercas municipales.

Mezquites

Hablar de Los Mezquites como área recreativa es hacer referencia a parte de la historia del municipio, ya que este espacio conserva una gran cantidad de emblemáticos árboles típicos de la región, en donde las familias podrán disfrutar de cómodas instalaciones con bancas, mesas y asadores; aunado a esto, se le puede atribuir el fresco que llega por las aguas que conserva el dique Aeropuerto, que está junto a éste.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

El ciudadano José Carlos Moreno cuenta cómo él desde hace años disfruta el acudir en sus ratos libres a Los Mezquites; “cuando tengo oportunidad vengo y me refresco un poco aquí a Los Mezquites, se la pasa uno muy a gusto, ya que el lugar es tranquilo, disfruto mucho de la naturaleza”.

El área recreativa se encuentra ubicada en la salida hacia el municipio costero de Angostura, junto al dique Aeropuerto, colindando con las colonias Cuauhtémoc, Insurgentes y Morelos. En el lugar podrás observar gran cantidad de flora y fauna, que prevalecen casi todo el año.

Albercas

Otra de las opciones para las familias que buscan pasar un rato agradable en convivencia son las albercas municipales, las cuales por antecedentes son las más visitadas de las áreas recreativas de la ciudad; en sus instalaciones podrás encontrar tres estanques de aguas claras y tratadas adecuadamente, para que tanto pequeños, como jóvenes y adultos se den un refrescante baño.

Año con año las autoridades municipales realizan trabajos de limpieza y de rehabilitación en este lugar, ya que es de suma importancia cumplan con las normas de higiene, para garantizar la seguridad de los visitantes. Para quienes deseen acudir, las albercas abrirán sus puertas entrando el periodo vacacional, a finales de esta semana.

Una de las recomendaciones que deben de seguir para poder accesar son: no ingresar con mascotas, no ingresar bebidas embriagantes, usar camisetas de algodón o de mezclilla, no introducirse al agua con vendas o heridas, no correr alrededor de las albercas, así como el uso del área de chapoteadero solo para menores de ocho años.

Parque Municipal

Es una de las áreas más antiguas del municipio; fue construida en la administración municipal 1972-1974, en el lugar podrás encontrar múltiples de zonas dónde divertirte y ejercitarte sanamente en compañía de tu familia, amigos y compañeros de clases o de trabajo, como: cancha de tenis, área de zumba, baños, asadores, monumentos, área para realizar rappel, juegos infantiles y área de gimnasio.

A diario sin ser temporada vacacional desde muy temprano se pueden ver en el lugar muchas personas ejercitándose, provenientes de las diferentes colonias de la ciudad, ya que el lugar ofrece amplias instalaciones, corredores y una vegetación excepcional con árboles y plantas típicos de la región.