Disfruta de tus aventuras con los nuevos modelos de NISSAN

El intenso tráfico, las calles estrechas y en mal estado ponen a prueba tu manera de conducir, qué eso deje de ser un problema, y mejor disfruta de tus viajes por la ciudad o carretera con los modelos más modernos, seguros y elegantes de Nissan.

En esta ocasión Nissan Automar presenta dos vehículos que no puedes dejar de tomar en cuenta a la hora de adquirir tu nuevo Nissan, seguro te enamorarás de ellos, son el automóvil Sentra y la camioneta Kicks. Conócelos.

NISSAN SENTRA

Si lo que deseas es un automóvil rompe los esquemas de lo convencional, ya que con el Sentra te atreverás a recorrer caminos distintos. Su impecable interior te dará una sensación de confort y tranquilidad permitiéndote disfrutar al máximo de tus paseos.

Además su excelente rendimiento de combustible te lleva más allá de lo que imaginaste, todo gracias a su transmisión Xtronic, una innovación que está frente a tus ojos y sin duda tienes que experimentar.

DISFRUTA DE SU INTERIOR:

Barras de protección lateral.

Cámara de reversa.

Controles al volante con audio, manos libres Bluetooth y velocidad de crucero.

Equipada con Nissan Advanced Drive-Assist Display.

Nissan Connect Apps con navegador.

Llave inteligente Ikey.

Sistema de audio BOSE con 8 bocinas.

Sistema de frenado antibloqueo (ABS).

Trasmisión XTRONIC CVT para aceleración constante.

6 bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina).

TE ENAMORARÁS DE SU DISEÑO EXTERIOR:

Faros tipo proyector LED con Signature Lamp y antiniebla.

Quemacocos electrónico.

QUIERES CONOCER MÁS SOBRE EL NISSAN SENTRA, SOLO DA CLICK AQUÍ.

NISSAN KICKS

Si por otra parte, lo que quieres es una camioneta, la Nissan Kicks cuenta con un diseño único en su interior creado para cubrir tus necesidades, gracias a su avanzada tecnología tendrás una manera de conducir más dinámica.

No importa que pases por la calle menos viable, tu movilidad no se verá afectada, y eso hará que disfrutes de tus viajes y paseos como nunca antes lo has hecho. ¡Pruébala!

CONOCE SU LA TECNOLOGÍA DE SU INTERIOR:

Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina.

Controles de audio al volante y manos libres | reconocimiento de voz.

Pantalla táctil 7”.

Llave inteligente.

Sensores de reversa | Cámara de visión periférica. (AVM), Sensor de objeto de movimiento.

NO MÁS GOLPES Y RAYONES

Su visión 360° te ayuda a detectar banquetas y muros ubicados en tu punto ciego. Conduce en reversa con mayor confianza y olvídate de rayones y golpes.

¿TE GUSTARÍA CONOCER MÁS SOBRE NISSAN KICKS? SOLO DA CLICK AQUÍ.

