Disminuye demanda de taxis a un 30 por ciento

Guamúchil, Sinaloa.- La temporada vacacional no ha despuntado hasta el momento la demanda del servicio de taxis en el municipio de Salvador Alvarado, sino al contrario, se estima que ha disminuido en un 30 por ciento el servicio, informó el líder de los taxistas, Daniel Gaxiola.

Comentó que podría ser hasta finales de julio o principios de agosto que se presente una mejoría, por el flujo que genera las compras de útiles escolares.

El líder señaló que no es una mala racha, porque afortunadamente siempre tienen trabajo y son ciertos días de la semana cuando se presenta esta baja, pero que sí se ha resentido esta considerable disminución.

Algunos de los comentarios de los trabajadores al volante refieren que no la están pasando bien, porque a veces no alcanzan a sacar lo del día y que el turismo que se registra no genera un alto impacto en los bolsillos, comentaron taxistas.