Disminuye la presencia de calcas falsas para discapacitados en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a que las calcas que muchos ciudadanos consiguen en mercerías no tienen validez alguna, ha trascendido que hay quienes las obtienen para hacer creer que cuentan con alguna discapacidad y con ello poder estacionarse en lugares que no les corresponden, tema que ha ido a la baja en la ciudad de Guamúchil, pues a decir de Rafael Rojo Montoya, coordinador de la agrupación de discapacitados de Salvador Alvarado, hasta el momento no se tiene registro de que se haya presentado.

Al respecto dio a conocer que conforme van pasando los años la ciudadanía se ha venido educando con el respeto de la sociabilidad como con la difusión a través de los distintos medios de comunicación, misma que ha ayudado a que este tipo de acciones no sea muy recurrente y sean respetados los espacios para quienes de verdad los ocupen.

En ese sentido, Rojo Montoya agregó que se lleva un registro de a quiénes se les otorgan los engomados que son los verídicos, y quienes porten este tipo de calcas sin validez tendrán que responder, debido a que ellos como encargados trabajan para que no se usurpe y sean utilizados indebidamente.

Añadió que si una persona de otro estado acude a esta ciudad, ya sea con un tarjetón con vigencia, es permitido que usen los cajones de estacionamiento. “Los cajones no son exclusivamente para los ciudadanos de la zona, sino para otras personas, siempre y cuando tengan su comprobante vigente”, explicó.

El coordinador de la agrupación de discapacitados de Salvador Alvarado indicó que sería muy importante contar con el apoyo de las autoridades para que se encarguen de estar supervisando este tipo de actos, ya que existe gente que las adquiere en papelerías, donde pretenden sustituir el documento oficial para aprovecharse de esos lugares, recalcando que no tienen validez, por lo que se debe seguir de frente con multas, para que exista más respeto a los discapacitados.