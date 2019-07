Disminuyen reportes de abejas en vacaciones

Guamúchil, Sinaloa.- En temporada de lluvias los reportes de abejas a la Coordinación de Protección Civil disminuyen, informó el coordinador, Luis Alberto Gastélum. Prueba de esto es que respecto a este mes se han tenido muy pocos reportes.

“Son mínimos, no incrementan, pero se hace el llamado a la ciudadanía a no molestarlas, hay que tratar de mantenernos al margen de las abejas. Mientras no las molestes, no te van a generar problemas. Generalmente un enjambre de abejas llega y dura cerca de tres días. Son abejas de paso, porque solo quieren descansar, alimentarse y seguir su camino”, explicó.

Es muy importante que la ciudadanía tome en cuenta estas recomendaciones, que ante todo se debe procurar la seguridad y evitar ataques, como los ocurridos recientemente en el municipio de Angostura. La indicación es que si persisten las abejas se debe llamar al 911 y hacer el reporte, para prevenir afectaciones.