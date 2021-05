Docentes del SNTE 53 se manifestarán en Culiacán exigiendo se regrese el fondo de la vivienda

Guamúchil, Sinaloa.- Haciendo un llamado a que se sumen a una manifestación todos los trabajadores de la educación de la sección 53 que se llevará a cabo el día de mañana viernes a las 09:00 horas en el palacio del gobierno es como la docente Luz Edith Márquez, alzó la voz e invitó a los maestros no solo jubilados sino también a activos a que no se queden callados y juntos luchen para que se publique el reglamento para la entrega del fondo de vivienda a todos los trabajadores en donde se tiene un ahorro aproximado de 500 millones que a decir de docentes fue reconocido por la auditoría superior del estado de Sinaloa.

Ante ello explicó que esta manifestación la llevarán a cabo debido al caso omiso de parte de las autoridades como los propios representantes del SNTE 53 en cuanto a la entrega de un derecho que tienen tanto maestros jubilados y activos en el fondo de vivienda.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Esto es algo que no deberíamos estar exigiendo Por qué es un derecho, todo ese derecho a recibir ese fondo de vivienda y es curioso que nuestra sección 53 si no gritamos si no exigimos y si no hacemos esto los líderes sindicales son mudos, ciegos y sordos”, declaró.

Comentó que ante esta situación todos se encuentran en desesperación al no contar con una respuesta a dicha petición de la cual dio a conocer que se tienen antecedentes de que se ha estado trabajando por la entrega y se ha hecho caso omiso al respecto.

Por su parte el docente Rafael Gastélum, reconoció que esta acción está haciendo el despertar de maestros y maestras de la sección 53 de todo el estado para que el gobierno del estado tome en cuenta por lo que docentes están pasando y le den solución.

Leer más: Candidatos a la alcaldía de Culiacán no dieron soluciones concretas en Conservatorio de Debate

“Lo único que queremos es certeza y que me regaló pudiera ser el gobernador del estado al hacer público este reglamento en vísperas del día del maestro que es un derecho que afortunadamente ha sido violentado por mucho tiempo”, dijo.