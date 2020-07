Don Federico tiene madera de artesano y vende sus creaciones en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Cuando se tienen ganas de salir adelante la gente suele sacar su creatividad a flote y usarla como una forma de obtener ingresos, tal es el caso del señor Federico Favela López, quien diariamente llega a la ciudad de Guamúchil desde la localidad de Tamazula II para ofrecer a la gente sus figuras talladas en madera que él mismo elabora.

Sentado en una silla a la salida de una conocida tienda departamental, don Federico talla una figura que después, una vez terminada, pondrá a la venta junto a las demás que ya tiene listas.

Expresa que comenzó con la elaboración de figuras de madera hace más de 30 años, en una temporada que no tenía trabajo y le dio por empezar a tallar figuras en madera, “empecé a hacer figuras, empecé a enseñarme solo ahí, lo primero que hice me acuerdo que fue una vasijita así larguita, y de ahí comencé a hacer más y se me fueron vendiendo”, expresa.

Entre las figuras que tiene a la venta se aprecian remoledores de chile en forma de copa y palomas, así como un par de sombreros.

Remoledores de chile son los que más se le venden. / Fotografía: Noé Mascareño EL DEBATE

Don Federico cuenta que los remoledores de chile son los que más se le venden y diariamente elabora cinco piezas chicas en promedio.

Mientras que para un remoledor sencillo, en forma de copa, se tarda alrededor de medio día, hay trabajos que se tardan más, como es el caso de los sombreros, mismos que, dependiendo del tamaño, puede tardar hasta 25 días en terminar uno.

Asimismo, los precios varían, pues en el caso de los remoledores, los vende desde 200 pesos cada uno, mientras que los sombreros, que son más que nada de adorno, van de 4 mil 500 a 7 mil pesos por pieza.