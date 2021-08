Don José es paletero en la ciudad de Guamúchil desde hace 28 años

Guamúchil, Sinaloa.- En la tercera ola de la pandemia, el conocido paletero de Guamúchil, José Baltazar Meléndrez López sale cada día protegido más que con su fe y un cubrebocas, para ganarse un salario según el número de paletas que venda. Porque la necesidad es mucha y no tiene familia que lo ampare, relató el septuagenario.

José Meléndrez es un trabajador de 74 años de edad que recorre las calles de Guamúchil empujando el carrito de paletas, buscando clientes en el centro de la ciudad, la plazuela municipal, comercios y parques. Es uno de los pocos paleteros de su edad que siguen laborando en las empresas de paleterías locales y es que simplemente si no trabaja, no come.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A pesar de su edad y su complicación de salud en su espalda que no le permite caminar de manera recta, sale día a día a trabajar para ganarse el sustento diario a pesar del riesgo que representa la pandemia para su salud.

Su única protección es un cubrebocas y la fe en que no le pasará nada y venderá todas las paletas, pero a veces la realidad lo golpea y se regresa con el carrito lleno de bolis, esquimales, paletas y nieves, y es que a pesar de que recorre las calles por muchas horas, a veces está muy solo o la gente no le compra ni una paleta.

Leer más: Nos harán falta su alegría, su fuerza y voz: Consterna a Culiacán la muerte de la pareja de músicos Fabiola y Flavio

“Ahora no vendí ninguna”, dijo el paletero cuando se encontraba en la plazuela municipal Pedro Infante, descansando después de una larga jornada de caminar kilómetros por la ciudad en pleno calorón y sin un peso en el bolsillo.

En marcha la transición

Síguenos en