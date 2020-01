Don Julián Camacho se considera un viejo joven

Guamúchil, Sinaloa.- En la ciudad de Guamúchil existen personas muy queridas y reconocidas por su gran trayectoria y por su buen ejemplo como ciudadanos. Tal es el caso del señor Julián Camacho Angulo, quien desde muy pequeño supo lo que era recibir los duros golpes que da la vida, pero con el paso del tiempo y su esfuerzo por salir adelante dejó eso atrás.

Este hombre de gran corazón y lleno de buenas intenciones es originario de La Isleta, Angostura, quien nació el 20 de diciembre de 1929. Cabe mencionar que acaba de cumplir años.

Me considero un viejo joven”.

Camacho Angulo señaló que él no considera haber tenido alguna situación difícil, porque siempre tuvo la compañía de sus tíos y abuela.

“En esos tiempos, cuando yo era chico, se vivía en una pobreza extrema, yo hasta los 15 años me puse suéter, trabajaba en los campos descalzo, solamente con camisa y pantalón, con calzoncillo y camiseta no porque no los conocía todavía”, citó.

Recordó cómo fue que debía pasar por unos fríos tremendos, lo cual considera algo difícil de sobrellevar, pero como tenía la compañía de su familia no la pasaba tan mal. Cabe mencionar que cuando él era muy chico su padre los abandonó.

Expresó que uno de sus tíos se lo llevó a La Palma, Navolato y ahí creció y se casó, y después de tener una hija llegó a Guamúchil en el año 1956, y desde entonces vive aquí. Agregó que trabajando fue que logró conseguir lo que hoy tiene y comenzó la famosa Mercería Minerva.

Dijo que solamente fue tres años a la escuela, debido a que no contaba con el recurso necesario para seguir adelante con esto.

“No pasé de ahí, por la pobreza precisamente, aun cuando todo era muy barato en aquellos tiempos, no contábamos con el dinero para comprar los útiles. Me acuerdo del profesor Juan Francisco Moncayo, porque muchas veces fui a la escuela en la mañana para decirle que ya no iba a ir porque no tenía cuaderno ni lápiz, el profesor metía la mano a la bolsa y sacaba 5 centavos y me mandaba a la tienda de don Ángel y me decía: Cómprate unos pliegos de papel, tráemelos para hacerte un cuaderno, y así terminé el tercer año de primaria, pero no pasé de ahí”, dijo don Julián Camacho Angulo.