Don Leocundo vende papel higiénico en Guamúchil para su sustento

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a que ya cuenta con una edad avanzada, don Leocundo López ya no puede trabajar en ninguna empresa porque nadie le da la oportunidad, ya que buscan a personas jóvenes y con ideas nuevas. Ante esto, el señor se ha dedicado a vender papel higiénico en la salida a la comunidad Ciénega de Casal, en la ciudad de Guamúchil en donde lo pueden localizar durante parte de la mañana y la tarde.

A don Leocundo no le queda de otra más que buscar la manera de salir adelante solo, por lo que se las ingenia para vender diferentes productos o alimentos a precios bajos. En ocasiones no solo vende papel higiénico, sino también cacahuates, franelas y algunas verduras cuando puede comprarlas.

“Hay veces en las que sí traigo verduras, pero se me complica porque tengo que madrugar a la frutería a comprar y yo solo tengo mi triciclo para moverme. Se me pone difícil ir hasta allá y además está peligroso, porque tengo que irme por la carretera, y han pasado muchos accidentes. Además, no me quiero exponer mucho con la gente, porque en el Centro puedo agarrar el virus”, comentó.

Aseguró que no le va muy bien en la venta, que las personas no se detienen para consumirle, y que son muy pocos los clientes que tiene.

“Las personas a veces no se detienen, pero hay otras que sí me ayudan, y noto que aunque no necesiten este producto me lo compran solamente por ayudarme, porque saben que si estoy aquí vendiendo papel higiénico es porque necesito llevar dinero a mi casa para poder alimentar a mi familia. Además, yo ya tengo mucha edad y nadie me da trabajo, y creo que eso también lo saben. Yo le agradezco mucho a las personas que vienen y me ayudan de corazón. Ojalá que más personas tuvieran la sensibilidad y apoyaran cuando puedan, porque nosotros que vendemos al día sabemos que no somos los únicos que tienen necesidades y que las personas que cuentan con un empleo estable y seguro también necesitan dinero, es por eso que solamente pido que ayuden cuando puedan. Tengo fe en que muchas personas nos van a ayudar, porque en Guamúchil hay gente buena y trabajadora.”