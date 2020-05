Don Manuel sale para combatir la pobreza durante la pandemia en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Afuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) diariamente se instala un señor de la tercera edad que pese a la pandemia lucha contra la necesidad económica que tiene.

Este adulto mayor se sienta en una maceta afuera de la universidad ofreciendo sus verduras a quien pase por el lugar. Cabe mencionar que tiene tomates, cebollas, zanahorias, pepinos, chiles, ejotes, aguacates, hasta naranjas y miel pura.

Don Juan Manuel López Montoya, quien es originario de El Valle, Mocorito, asegura que con estas ventas logra comprar un poco de alimento para ir sobreviviendo día a día.

Ahí sacamos para el lonche”.

Expresó que hay ocasiones en las que hay venta y otras en las que no, pero sigue en la lucha.

Señaló que solamente cuenta con el apoyo que le brinda el Gobierno Federal a las personas de la tercera edad, pero que este dinero que le dan es con lo único que cuenta.

Pese al miedo y a que la contingencia se ha visto más alarmante, él debe salir para poder llevar un sustento a su hogar.

“Sí tengo miedo de que me pegue el virus, pero tengo que salir a vender a la calle para poder comer. No quieren que uno salga, pero por la falta de fondos nos vemos en la necesidad de abandonar nuestros hogares.”

Además don Juan Manuel nunca sale sin su cubrebocas, porque dice que no está de más protegerse de esta enfermedad, que ha matado a muchas personas a lo largo del tiempo en que se dio a conocer.

Pese a que tiene muchos hijos él prefiere estar solo y salir adelante a como pueda, porque entiende que ellos también tienen necesidades y nuevas familias de las cuales hacerse cargo.

“Mis hijos me dicen: papá, es bueno que salgas a vender las verduras, porque así vas a estar activo y no te vas a enfadar en tu casa”.

Con mucho orgullo señaló que antes de vender verduras se dedicaba a la venta de otro tipo de productos, tales como cacahuates y dulces típicos de Mocorito.

“Desde muy joven he luchado, y he sido lechero, panadero, vendedor de sandías, y a mí adonde me inviten a trabajar voy”, finalizó.

Don Juan Manuel estaba muy contento porque asegura que las personas que le compran sus verduras se portan muy amables con él y que incluso hay quienes le dan una ayuda extra.

Por último dijo que una frutería le fía los productos y al finalizar el día se reporta con la paga, es de esta manera que don Juan Manuel se gana la vida. “Una frutería me da crédito y cuando termino de vender voy y les pago lo que es”, comentó.

