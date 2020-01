Don Raúl López lucha para salir adelante en la vida

Guamúchil, Sinaloa.- A sus 72 años de edad don Raúl López lucha por la vida a través de la venta de verdura fresca en las afueras de un conocido centro comercial.

El habitante de la comunidad Álamo de los Montoya afirma que los productos que les ofrece a los clientes son completamente del día, de las recientes cosechas que ya se están dando en diferentes puntos de la región del Évora, tal es el caso de la cebolla cambray, especial para las carnes asadas y otro tipo de comida, los rábanos y el garbanzo, el cual se vende en bolsas y ya listo para echarlos a la cazuela.

Don Raúl López manifiesta que hay días en que le va bien pero en muchos otros no gana ni para el camión, pero ni modo, qué le va a hacer, si tiene que trabajar para salir adelante con los diferentes gastos que tiene en su hogar.

Las verduras que ofrece don Raúl están a la vista del cliente. / Fotografía: Bardo Villa EL DEBATE

Cabe resaltar que todos los días el oriundo del Álamo, como también se le conoce a la comunidad, va y viene en camión cargando cinco jabas llenas de verdura, pues en ocasiones hasta calabacitas tiernas trae a vender, las cuales son muy buscadas por la gente.

Por cierto, la cebolla cambray la comercializa por mazos de 10 pesos cada uno, al igual que el rábano, en tanto que la bolsa de garbanzo sale en 30 pesos.

Don Raúl López afirma que no es productor agrícola, por tal motivo él tiene que comprar los productos para luego venir a Guamúchil a revenderlos y ganarse un peso, pero la verdad no es mucho lo que le queda de ganancias, dado a que tiene que pagar el camión y además comprar su debida alimentación. Además el vendedor comenta que en ocasiones le han puesto trabas para vender sus verduras en determinado lugar, pero esto no debe de ser, ya que se está ganando el peso de manera honrada.