Doña Alejandra de Mocorito agradece la oportunidad de recibir la vacuna contra Covid-19

Mocorito, Sinaloa.- Con mucha valentía, fe y esperanzas de seguir luchando por la vida ante la fuerte amenaza que representa la pandemia mundial Coronavirus, la señora Alejandra Flores Lobo recibió la vacuna en contra del Covid-19 y fue el primer adulto mayor en Sinaloa en proteger su salud.

El acto donde la ciudadana de la comunidad Mecatita, Mocorito fue vacunada estuvo encabezado por Luis Víctor Velazco Zayas (jefe de la Jurisdicción Sanitaria III), Servidores de la Nación, el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro y personal de la secretaría de Salud.

Minutos después de haber recibido la importante inyección, Alejandra Flores Lobo afirmó sentirse muy contenta y orgullosa, incluso manifestó que en ningún momento sintió miedo, al contrario, siempre tuvo buen ánimo.

A una concuña la atacó el virus y mi cuñado falleció de esto hace como 23 días. Yo nunca he tenido miedo, pues siempre digo que sea lo que Dios mande”.

“La vacuna es muy importante ponérsela por la enfermedad que anda y ya estamos mayores, a todos les digo que se la pongan, vale más protegerse para que no nos llegue la enfermedad, además con la ayuda de Dios saldremos adelante.

Después de que me pusieron la vacuna no sentí nada, no tuvo reacción afortunadamente, es por ello que estoy muy a gusto y contenta porque ya estoy protegida, ahora que Dios me ayude a seguir con bien.

Gracias por darme la oportunidad de haber recibido esta vacuna, que no esperaba que me la fueran a poner luego, pues todo pasó rápido, ya que una vecina le habló a mi hija y le dijo que había llegado la vacuna a Mocorito y que iban a empezar a poner.

Entonces nos vinimos y luego, luego me inyectaron. A mí no me apuntaron en ningún padrón, tampoco me llamaron, solamente me dijeron ya están vacunando, vamos y así se hizo.

Estoy muy agradecida por lo que han hecho por mí y a seguir echándole ganas mientras Dios nos preste vida”, expresa la señora Alejandra Flores Lobo.

