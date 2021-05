Doña Refugio de la ciudad de Guamúchil pide ayuda para comprar comida

Guamúchil, Sinaloa.- Es triste el observar las condiciones precarias en las que vive la familia de la señora Refugio Lugo de Guamúchil, quien por todo el sufrimiento que vive diariamente su mente desvaría de la realidad de las cosas. El pasar días enteros sin probar alimento alguno, el inmenso calor y el olvido de los hijos, son unas de las cosas que la señora tiene que aguantar.

Es muy desalentador vivir rodeado de personas que no se apiaden de ti ni de las demás personas que viven bajo tu mismo techo, pues en propias palabras de la señora Refugio, no cuenta con ayuda de nadie.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la colonia Tultita, de la ciudad de Guamúchil, sobre la calle San Francisco, es donde tiene su hogar la señora Refugio Lugo, donde habitan más de tres personas aproximadamente, las cuales el día que no hay alimento solo les queda mirarse a los ojos y tratar de pensar en otra cosa.

Sin duda alguna es una mujer trabajadora, puesto que se encarga de la recolección de plástico, aluminio y cosas a las que les pueda sacar el cobre, con lo que obtiene un poco de dinero para comprar alimentos, pero no todos los días corre con buena suerte y hay días que no saca ni para una tortilla. “Ahorita no tenemos mandado porque no tenemos con qué comprar”, fueron las lamentables palabras que comentó la señora Refugio Lugo.

Mitigar el calor es otra cuestión difícil que pasa la familia bajo ese techo, al no contar con ningún abanico ni aire acondicionado, solo pasan con el viento que tiran los árboles al moverse, sabiendo que hay días enteros que se siente como si estuviera saliendo fuego de la tierra.

Cuando la vida les sonríe y cuentan con alimentos para cocinar, su estufa es un hornillo, el cual está totalmente en el suelo, donde consta de una parrilla y la sostiene la leña con la que cocinan o calientan los sagrados alimentos.

Leer más: En los próximos días abrirán el centro recreativo Los Mezquites en Guamúchil

Con un nudo en la garganta doña Refugio Lugo exclamó que su más grande sueño es poder contar con suficiente comida en su refrigerador y así dejar de preocuparse en cómo hacerle para conseguir alimentos, y ya no pasar más hambres, ya que día a día es la preocupación la que la levanta desde muy temprana hora.