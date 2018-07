Drenaje se colapsa cada vez que llueve

Guamúchil, Sinaloa.- Hace un mes los vecinos de la colonia Guamúchil Viejo se reunieron y comentaron sobre el problema que tienen con el drenaje. Acudieron a la Japasa, cuyos trabajadores fueron, abrieron las coladeras y no repararon, llamaron para presentar el reporte y es fecha que no han acudido a solucionar el problema. Señalan que con las lluvias los drenajes se empiezan a colapsar, salen aguas negras y corren hasta llegar al río; sin embargo, el olor se queda en los charcos que se forman en el camino, comentó Diana Sánchez.

El principal problemas se ocasiona en las casas que se encuentran a medio construir entre las colonias Guamúchil Viejo y Lomas del Valle, donde hay un drenaje abierto y del que salen los desperdicios a la luz del día.

A pesar de las peticiones y reportes, nada se ha solucionado. Asimismo, comentan que la inseguridad de este lugar es muy preocupante, ya que los vándalos ya no se esconden para hacer sus fechorías, antes procuraban no hacer ruidos dentro de las casas, pero ahora hacen un escándalo, pintan las paredes, gritan y hasta pelean; sin embargo, las autoridades señalan que nada pueden hacer, porque al momento en que llegan ya no encuentran a nadie.

Otra de las desventajas es que no cuentan con alumbrado público en esta ubicación, lo que dispara aún más el vandalismo y a las personas que hacen sus fechorías en este lugar, a que por la calle principal de la calle Agustina Ramírez, mejor conocida como Guamúchil Viejo, se encuentran varias lámparas sin funcionar, y en las noches se juntan vándalos en las casas abandonas a hacer ruido, sin darle paz a los vecinos, ya que a altas horas se encuentran ocupando este lugar.

Uno de los beneficios que tienen los habitantes de esta colonia es que no les hace falta el agua, luz, ni los servicios de recolección de basura, ya que diariamente los trabajadores del Ayuntamiento pasan a recoger los desechos.