Drenaje en Angostura está en condiciones caóticas

Angostura, Sinaloa.- Autoridades municipales de Angostura darán prioridad a las obras de drenaje en las diferentes comunidades, esto con la finalidad de ofrecer una mejor calidad de vida, así como un mejor servicio de drenaje en el municipio costero.

El alcalde José Manuel Valenzuela, así como el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, Arturo Ávila Atondo, coincidieron en que para el 2018 se buscará inversión en tuberías del drenaje en lugar de más pavimentaciones.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE.

PROGRAMANDO OBRAS.

Arturo Ávila Atondo, gerente de la Jumapaang, comentó que todo el programa que tienen para el 2018 será de buscar el recurso para dar inicio con la reparación de los drenajes en las diferentes comunidades.

“Tenemos que cambiar un poco más, sabemos que todo es necesario, como carreteras, escuelas y más, pero tenemos que cambiar por proyectos para las aguas negras y aguas limpias, porque esto ya va con la salud. El presidente también comentó que se va a enfocar en proyectos para mejorar este servicio”.

Arturo Ávila Atondo explicó que en estos momentos no se puede hablar de inversión o alguna obra destinada para el año entrante. Informó que cuentan con una gran cantidad de proyectos solicitados en todo el municipio, sin embargo, no se logró salir adelante.

“Este año se nos fue en blanco, esperemos que en el 2018 y en los años que siguen le sigan apostando a lo que es el agua potable, así como todo lo que es drenaje, porque es muy importante, ya que se está tocando el tema de la salud de la ciudadanía angosturense”, comentó el funcionario.

De igual manera, el presidente José Manuel Valenzuela López hizo énfasis en que a partir del 2018 las peticiones para el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, serán en relación con el sistema de drenaje para el municipio costero.

De acuerdo con ambos funcionarios, las zonas con mayor problema son en el Sur del municipio, como son Costa Azul, La Reforma, Campo Plata, así como la sindicatura de Alhuey, entre otros puntos más del municipio.

Arturo Ávila Atondo indicó que dentro del 2018 estarán buscando apoyo económico por todos lados, con la finalidad de reparar poco a poco los tramos de la tubería y evitar en la medida de lo posible quedarse sin recurso como en esta ocasión.

“Este año desgraciadamente no nos pudieron apoyar con nada mediante la Ceapas, quedó Liliana (Cárdenas) de ayudarnos con un proyecto o algo más, sin embargo, nos dijeron que no alcanzó el dinero, y pues no recibimos nada más, no queremos que nos pase esto de nueva cuenta”, finalizó.