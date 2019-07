Dudan mejore calidad de servicio por aumento

Guamúchil, Sin. Las opiniones de un sector de los usuarios del transporte público no fueron del todo favorables. La mayoría de los ciudadanos perciben que la calidad del servicio no mejorará con el incremento al pasaje.

Ciudadanos tienen bajas expectativas de que a corto plazo se note un cambio en aquellas unidades que faltan por mejorar. Quienes perciben que no habrá tal mejora, manifestaron que son varias las rutas que carecen de aire acondicionado, no están en las mejores condiciones los asientos, ventanas y limpieza, y el trato no siempre es el mejor. Es importante mencionar que los usuarios consultados, aunque reconocen que la calidad del servicio ha mejorado, en las diferentes rutas en la ciudad Guamúchil, la mayoría no creen que se vaya a mejorar la calidad de todas las unidades.

Una de las rutas más deterioradas que fueron mencionadas por los usuarios es la de la colonia La Gloria. La madre de familia Marina Pacheco comentó que le ha tocado ver solo un camión con aire acondicionado. “Sí se ha mejorado mucho a como estaban antes, pero también hay días que tardan mucho en pasar, sobre todo los domingos”. Además, señaló que “no le regresan la feria de los 50 centavos” y aunque a veces se queda parada esperando, no se la dan, señaló. La ruta de la Renato Vega también fue mencionada como una de las que presenta retraso en sus horarios. La ciudadana Seidi González manifestó su queja: “Algunos choferes me han entregado el boleto de estudiante cuando no lo soy, y pago el boleto normal”. Y agregó: “no va a mejorar el servicio”.

Algunos de los comentarios sobre mal trato de algunos choferes están relacionados con las rutas que no tienen aire. “Una vez que llevaba a mi nieto el chofer iba muy recio y le dije que le bajara, pero me contestó: ‘agarre bien a su niño’”, comentó la señora de la tercera edad Blanca Hernández, quien como la mayoría de las opiniones recabadas duda que habrá un beneficio real para los usuarios.