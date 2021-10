¡Duro golpe! Congreso del Estado de Sinaloa reprueba cuentas públicas de la Región del Évora

Sinaloa.- Con el voto a favor de la mayoría de diputadas y diputados, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este jueves los 18 dictámenes en los que se reprueban, por diversas irregularidades, las cuentas públicas de los 18 municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2019, lo que incluye a los municipios de Salvador Alvarado, Angostura y Mocorito, mismos que conforman la Región del Évora.

Gloria Imelda Félix Niebla, diputada del Congreso de la Unión por el distrito 1 de Sinaloa, voto a favor de no aprobar la cuenta pública y expuso que era necesario que se valorará la información técnica emitida por la Auditoría Superior del Estado (ASE), debido a que se observa que en el municipio de Salvador Alvarado tuvo un avance importante en la solventacion de sus observaciones correspondientes.

Dio a conocer que el importe de los pliegos de este municipio fue de 342 mil 916. 39 pesos, mismos que representan el 10 por ciento del presupuesto total anual de egresos que tiene el Ayuntamiento qué es de 336 millones 414 mil 645 pesos.

“Vemos un avance de una solventación de 323 mil 195 pesos representando esto el 94.2 por ciento del total de lo observado quedando únicamente por solventar 19 mil 722 pesos que representa el 5.8 porciento del observado”, mencionó la diputada.

Afirmó que este municipio no presenta pasivos sin fuente de pago, lo que es un elemento destacable, tiene finanzas sanas ya que tiene una liquidez suficiente para hacer frente al pago de los mismos, no tiene observaciones relacionadas con facturas canceladas o facturas apócrifas en razón de ello concluyó que esta información técnica que presenta la ASE es de tomar en consideración y en valoración al momento de la emisión del voto, por lo que el grupo parlamentario voto en contra del dictamen y la diputada exhortó a sus compañeras y compañeros legisladores a reflexionar de manera responsable bajo los elementos técnicos presentados por la Auditoría Superior del Estado.

Lo mismo ocurrió en los municipios de Angostura y Mocorito en donde el resultado fue igual debido a que la mayoría de los diputados aprobaron los dictámenes que desaprueban las cuentas públicas.

Las causas por las que no se aprobó ninguna de las cuentas públicas de los municipios fueron varias, pero recurrentes, entre las cuales están las siguientes: subejercicio en el gasto, pasivos sin fuente de pago, omisión del entero de contribuciones al SAT e IMSS, pago de Sobresueldos por concepto de riesgo laboral a cuerpo de regidores, síndico procurador y presidente municipal, no Reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos federales no devengados ni comprometidos del ejercicio 2019, la no implementación del presupuesto basado en resultados, la prevalencia del procedimiento de adjudicación directa en los contratos de obra pública, la ausencia de comprobantes fiscales digitales en el gasto, la falta de documentación comprobatoria y justificativa en el gasto, pago con recursos del impuesto predial en acciones y obras no permitidos por la normativa, pago en exceso en conceptos de obra pública, debilidades en el sistema de control interno, cuentas pendientes por recuperar, pagos en exceso. Entre otras.