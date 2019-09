Duro golpe, aumenta el cobro en las casetas

Guamúchil, Sinaloa.- Desde el pasado día 6, las casetas de cobro que están por la carretera Internacional México 15 así como también algunas de la autopista Benito Juárez aumentaron la cuota, acción que molestó a los automovilistas, traileros y demás usuarios debido a que las rúas no están en óptimas condiciones como para justificar dicho incremento.

El automovilista José Antonio Barraza, afirma que esto es un duro golpe al bolsillo y las autoridades correspondientes están mal, ya que muchos transitan diariamente por la carretera de Culiacán a Los Mochis y es un gran gasto el que realizan al mes, por tal motivo no es conveniente que suba el cobro.

"El gobierno no tiene vergüenza y no debería de autorizar el aumento, además que la carretera es un verdadero cochinero y se se le llega a descomponer el carro a uno por caer en algún gran bache de los muchos que hay quién va a responder, a quién le va a reclamar. La carretera no está en condiciones que justifiquen el aumento de dos pesos más en la caseta, pues no sirve, la mayoría de los tramos están muy mal".

Por su parte, Arturo Gil Quintero manifiesta que la carretera no está bien como para que se dé este aumento, "no es justo lo que está haciendo el gobierno", explicó. Además que nunca se hizo una campaña para informar sobre este incremento que agarró por sorpresa a los automovilistas, de la noche a la mañana tuvieron que pagar 24 pesos cuando anteriormente eran 22.

El aumento le ha pegado a los automovilistas. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Claina Valdez Luque, administradora de la caseta de cobro cuatro caminos, señala que la notificación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les llegó el día 5 de septiembre para iniciar a aplicar el aumento a la cuota de peaje el día 6 a primera hora.

"Este incremento es a nivel nacional, en la red propia de caminos y puentes federales, en automóviles, de 22 pesos aumentó a 24, en carga 2 y 3 aumentó a 44 pesos, de la 4 y 5 son 93 pesos y de los 6 ejes a los 9 es de 135 pesos".

"Desde noviembre del 2016 no se tenía un incremento en el cobro de peaje y considerables que el aumento es con el objetivo de mejorar las condiciones de la carretera. Para tomar esta decisión del aumento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo un estudio y valoró la economía del país, pero reconocemos que no se hizo una campaña para dar a conocer el aumento sino que de la noche a la mañana se aplicó y de cierta manera en su momento sí generó molestia entre los automovilistas, pero hoy ya se ha corrido la voz y ya saben que la nueva cuota es de 24 pesos", agregó.

"Uno que otro sí ha pegado de gritos y le echa al Gobierno Federal, pero es más que nada que los agarró desprevenidos", comenta Claina Valdez Luque.