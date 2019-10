Duro golpe reciben los productores agrícolas

Angostura, Sinaloa.- Productores agrícolas de la Región del Évora y seguramente también de todo Sinaloa y otros estados de la República Mexicana están muy molestos con el actuar de los diputados federales y no es para menos, ya que pese a la crisis económica que se vive en el campo votaron a favor de la aplicación de un impuesto que incrementará la cuota de pago del agua para riego.

Ante esta situación, Wilfrido Bejarano Lerma, presidente del Módulo de Riego 74-1 ubicado en Angostura, expresa que esta novedad de los políticos les viene a dar literalmente el tiro de gracia.

"Esto era lo único que faltaba para acabarnos de amolar, ya que ahorita, por parte del Gobierno, el sector agrícola está con el pie en el cuello, sin apoyos a maquinaria ni a comercialización.

Nos quitaron todo lo que nos podía favorecer un poco y ahora con esta situación del aumento, que si los Senadores no toman en cuenta al campo sinaloense, definitivamente nos pegarán el tiro de gracia. Yo no veo cual es el detalle, que tienen en contra del campo agrícola, pues el vez de ayudarlo lo están hundiendo más, porque si hablamos de granos actualmente no hay alguno que sea redituable para el productor. Todos los que nos dedicamos a la tierra estamos viviendo una incertidumbre muy lamentable y la verdad, con lo que está haciendo, creo que el Gobierno lleva las miras de desaparecer lo que es la agricultura.

A como están marcando las cosas definitivamente nada va ser redituable y si el aumento al cobro del agua de riego se llega aplicar en este ciclo, pues simplemente no será favorable sembrar, será mejor dejar las tierras ociosas y buscar otra actividad donde se pueda sacar para comer y mantener a la familia porque aquí en la agricultura cada día nos estamos hundiendo más en créditos, en carteras vencidas y por parte del gobierno no vemos algún apoyo, a lo contrario, estamos mirando que la tendencia es a desaparecer.

Este incremento a la tarifa del agua está generando muchas molestias entre los productores agrícolas y con justa razón, por tal motivo no se descarta que se den las movilizaciones, diferentes manifestaciones que la verdad se deben de hacer porque se nos están presentando muchos problemas, ahí está la muestra que si cosechamos desafortunadamente no podemos vender el producto.

Sin duda yo pienso que esto esto es el tiro de gracia para el sector agrícola. Desde que tengo uso de razón no recuerdo la última vez que se hizo un incremente a la tarifa del agua, ha estado estable por muchos años, pero claro, nosotros como módulos en ocasiones aumentamos de manera interna la cuota pero es para cubrir diferentes gastos operativos que se nos presentan al mandarles agua a todos los usuarios, ya que ha subido mucho y diesel, en poco tiempo se disparó a un precio que ya casi no podemos solventarlo.

Aquí los diputados federales ya nos liquidan, ya que actualmente para la hectárea de maíz el agua para riego está a mil 900 pesos y para otros cultivos de baja demanda está en mil 650, pero ya con el incremento esto se disparará a por lo menos entre los 4 o 5 mil pesos por hectárea", explica Wilfrido Bejarano Lerma.