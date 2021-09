¡Duro momento! Constructores de la Región del Évora se enfrentan a una mala racha económica

Sinaloa.- El cierre del sexenio está cerca, y constructores de la Región del Évora se manifiestan satisfechos con los resultados obtenidos en cuestión de obras públicas a pesar de los obstáculos que se presentaron en los dos últimos años debido a la pandemia.

A casi dos meses de finalizar el periodo de Gobierno de la presidenta municipal de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, el ingeniero civil Jesús José Báez expresó que a lo largo de este ciclo se realizaron importantes obras, como la reparación de pavimentos y drenaje, sin embargo, asegura que estas no fueron “obras fuertes” como en años anteriores, debido a que no existió una inversión abundante y la pandemia provocada por Covid-19 influye directamente en este problema.

Asimismo, agregó que el municipio no fue de los privilegiados en el tema de obra de inversión, “el factor de la pandemia fue algo determinante para que la economía no fluyera como debía de ser”, expresó, y mencionó que independientemente de ello, esta administración fue buena, ya que no se registraron problemas en pagos, ya que todos fueron cubiertos en tiempo y forma, al igual que sí hubo mucho trabajo. Aseguró que pudo haber sido mejor, no obstante, se siente satisfecho con los resultados.

Jesús José Báez recordó que una de las obras más impactantes de infraestructura urbana resalta el subcolector de la colonia San Miguel, que este era una necesidad para los residentes del lugar, al igual que la pavimentación de diferentes rúas, como es el caso de las calles Nicolás Bravo y Adolfo López Mateos.

Respecto a los obstáculos que enfrentaron, redundó en que los altos contagios de Covid-19 que se han venido registrando llegaron a parar las obras, “por cuestiones de cómo se ha venido desarrollando la pandemia, incluso tomamos la decisión de parar por cuestiones de salud”, mencionó, además que este fue uno de los obstáculos principales. Catalogó a la economía actual “no boyante” y con poca inversión federal.

En torno al nuevo sexenio, comunicó que tiene buenas expectativas, ya que los presidentes electos de los municipios pertenecientes a la región del Évora en sus campañas dieron a conocer proyectos muy favorables, y comentó que ellos, como el gobernador, tienen una muy buena oportunidad para invertir y crear una buena economía”, finalizó.