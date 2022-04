EL DEBATE ha sido una puerta para muchos escritores: cronista de Angostura

Guamúchil, Sinaloa.- “EL DEBATE cambió la historia del periodismo en la región", fueron las palabras que Francisco René Bojórquez, cronista oficial de Angostura, dedicó al periódico EL DEBATE de Guamúchil en su 42 aniversario, próximo a celebrarse este martes 12 de abril.

Pese a que no fue el primer periódico en la región del Évora, EL DEBATE de Guamúchil es uno de los pilares del periodismo con mayor solidez y estabilidad, y que además ha sido el forjador de gran cantidad de periodistas locales que hasta la fecha continúan incursionando en el ámbito periodístico.

"Realmente hacía falta que en esta zona hubiera un medio que diera cuentas de los acontecimientos más relevantes del municipio, como la agricultura, la ganadería y la pesca", expresó el cronista.

Al ser uno de los primeros medios de comunicación, EL DEBATE de Guamúchil fue un precursor de la difusión cultural de la región del Évora.

“Aunque tiene muchas secciones, le dio apertura a las narraciones literarias”, afirmó el historiador. Con el suplemento “Ancla y estrella”, este periódico resaltó la amplia gama de escritores evorenses, entre ellos el cuentista, escritor y autor de diversos libros, Francisco René Bojórquez Camacho.

“Este suplemento llegó para llenar ese vacío cultural que existía en la región”, indicó el cronista. Comentó que existía gran variedad de autores literarios que por falta de apertura no podían publicar sus obras.

Sin embargo, en EL DEBATE encontraron una puerta abierta para la difusión de las piezas literarias que realzaban la riqueza cultural de la región.

“De hecho, ahí nació la idea de escribir un libro con mis historias de EL DEBATE, desde entonces hasta ahora tengo alrededor de una veintena de libros escritos”, expresó.

Con los recuerdos vagando por su memoria, el cronista oficial de Angostura resaltó la importancia de EL DEBATE como impulsor para su carrera literaria.

“EL DEBATE a mí me abrió las puertas y el panorama, tal vez yo no hubiera escrito ningún libro si no hubiera incursionado en su historia”, comentó.

Debido a su distinguida categoría, EL DEBATE es un medio de comunicación, cuyo alcance trasciende regiones y fronteras, por lo que las aportaciones literarias fueron conocidas por lectores de otros lugares, estados e incluso naciones.

“En EL DEBATE encontré que mis historias las leían personas de otras partes y eso fue como un incentivo grato para mí”, mencionó Bojórquez Camacho.

Agregó, además, que este diario fue un parteaguas para muchos, ya que fue y ha sido uno de los medios más destacados de la región y sus reportajes y artículos dieron a conocer al mundo las bellezas literarias, culturales, turísticas y de otra índole que se encuentran en esta zona, cuna de los municipios del pueblo mágico de Mocorito, el pueblo costero de Angostura y la tierra de Pedro Infante, Salvador Alvarado.

Con el avance de la tecnología y los medios digitales, el periódico impreso cada vez va desapareciendo más, pues la generación juvenil mantiene su preferencia por la información digital, afinidad que está alcanzado también a la población adulta debido a la inmediatez y facilidad de publicación. Al respecto, el cronista señaló que es importante la conservación de los diarios impresos, ya que permite mantener el fomento a la lectura.

“La lectura de EL DEBATE influyó a que la gente estuviera informada y generara su propia opinión”, destacó.

Sin duda, EL DEBATE ha sido el medio para que infinidad de historias sean conocidas alrededor del país, dando a conocer el estilo de vida de los habitantes evorenses.