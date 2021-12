Ecología hace lo suyo y demanda la cancelación de espacios de Patolandia en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Ni un incendio más que ponga en peligro la zona reservada de Patolandia, ubicada en el municipio de Angostura y con ello a los animales es lo que busca lograr la Dirección de Ecología, que encabeza Abelino Angulo Angulo, al demandar ante la Profepa que se cancelen los permisos de aprovechamiento de dichos espacios.

Fue a los días de arder en llamas la zona conocida como Patolandia que el director de Ecología tomó la decisión de llevar a cabo la demanda, acción que no solamente es para proteger la zona, sino también a los mismos habitantes de pueblos vecinos.

“Como parte de la acciones que me corresponde como director de Ecología he encabezado la demanda de la ciudadanía por los continuos incendios en Patolandia, siguiendo la instrucción de nuestro presidente municipal de atender este tema, me he puesto en contacto con la Profepa para ponerlos al tanto de este problema que año con año aqueja esta zona, por lo cual acudimos ayer a las instalaciones de Patolandia junto con la Procuraduría a solicitar el plan de manejo de contingencia, entre otros documentos, para buscar la forma de que se les cancelen los permisos de aprovechamiento de este espacio, como una forma de resguardar las especies que se encuentran en la zona”, escribió mediante sus redes sociales.

Leer más: SEPyC prohíbe posadas y festivales decembrinos en escuelas de Sinaloa