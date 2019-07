Ecología promueve y trabaja en las sanciones de la quema de soca

Mocorito, Sin. . El municipio de Mocorito está trabajando arduamente contra la quema de soca para aportar más beneficios a la ciudadanía mocoritense y al medio ambiente. Hace apenas unos días se formó un Comité con el objetivo de que las personas no quemen los terrenos de siembra, para que el suelo no pierda las propiedades benéficas con las que cuenta y que de esta manera los productores obtengan productos de calidad y a su vez el medio ambiente no sea contaminado. Wálter Pérez López, director de Ecología en Mocorito, declaró que ya se detectó a una persona quemando soca, la cual fue detenida, y se le aplicará una sanción que va de los quince a los treinta salarios mínimos; asimismo, se le giró un citatorio al dueño del predio para que declare. El director de Ecología expresó que no están dispuestos a que este tipo de comportamientos queden sin un castigo. “Se sancionará a quien se le sorprenda quemando soca, porque esto representa un daño a la ecología y al medio ambiente. Si las personas no quieren entender por medio del diálogo, tenemos que empezar a tomar medidas más fuertes para que estos problemas disminuyan o lleguen a su fin, porque no podemos seguir así”, dijo Wálter Pérez López.