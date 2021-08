Edil propone un plan para adoptar a los árboles de la Ciénega de Casal en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a la pérdida de plantas que se registró en el camino que conduce a la Ciénega de Casal, Karina Camacho Mejía, directora de Ecología de Salvador Alvarado, manifestó que estas plantas serían sustituidas para seguir con el proyecto de arborización en esa comunidad, sin embargo, el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza expuso que no tiene sentido realizar esta acción si no van a ser cuidados.

Por otro lado, mencionó que de llevarse a cabo, sería una buena estrategia adoptar un árbol y que la sociedad se involucre en el cuidado de estos, y que incluso los mismos funcionarios se unieran al proyecto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Yo me uno, y si se lleva a cabo un plan para adoptar árboles, adopto algunos, para que estén cuidados y que el objetivo de esta arborización se cumpla”, afirmó el edil por el PAS.

Destacó que si estas acciones no se efectúan pronto, es posible que ya no lo realicen, debido a que por más de un año no lograron mantenerlos con vida, lo cual da poca esperanza para que salven este proyecto en tres meses.

Leer más: Hackean cuenta de WhatsApp de Rubén Rocha Moya, gobernador electo de Sinaloa

“Si queremos que las cosas funcionen tenemos que reconocer que se está fallando. Dicen que haciendo lo mismo el resultado será igual, entonces, al darnos cuenta que el resultado no sirvió, yo me sumo a volver a plantar esos árboles, pero sí y solo sí, se generan las condiciones para que estos árboles tengan el cuidado que no tuvieron”, mencionó el edil.

En marcha la transición

Síguenos en