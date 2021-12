Ediles de Salvador Alvarado invitan a no bajar la guardia en estas fechas y evitar la pirotecnia

Sinaloa.- Ante la llegada de las fiestas decembrinas, regidores de Salvador Alvarado, hacen un llamado de reflexión a los alvaradenses para no bajar la guardia ante el coronavirus, así como continuar respetando los protocolos de sanidad emitidos por la Secretaría de Salud, pero sobre todo ha no hacer uso de la pirotecnia para no dañar a los animalitos que son vulnerables a los fuegos artificiales.

El edil Romeo Gelinec Inzunza, expresó que es muy importante la ciudadanía haga caso a las recomendaciones que se han venido emitiendo en prevención de un posible contagio. "Hay que cuidarnos todavía del coronavirus, así como también en la cuestión de la pirotecnia, tenemos que tener unas fiestas tranquilas porque nos estamos lastimando a nosotros mismos y a los animalitos", mencionó.

Por su parte, el regidor Gilberto Lugo Sánchez, de igual manera manifestó que están estas fiestas decembrinas es importante no hacer uso de ellos por todos los daños que se ocasionan. Añadió que se debe de implementar hacia la ciudadanía otro tipo de llamado de concientización.

Para finalizar pero no menos importante el presidente municipal de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, expuso que la ciudadanía debe seguir cuidandoce en esta pandemia para lograr se vivan unas fiestas tranquilas.