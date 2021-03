Eduardo Robles se declara regidor independiente en Cabildo de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Eduardo Daniel Robles Sánchez dio a conocer que a partir de hoy es regidor independiente en el Cabildo de Mocorito, ya que desde hace algunos meses presentó formalmente por escrito su renuncia al PAN, en donde dijo irse con sentimientos encontrados por todo lo que su padre representó para dicho partido.

Robles Sánchez explica que varios factores que estaban sucediendo en el blanquiazul lo llevaron a tomar la decisión y en ese momento no quiso emitir algún comunicado o declaración de la separación, pero hoy lo hace público.

“Me siento agradecido con el PAN por la oportunidad que me brindó y la realidad es que queda ese sentimiento por lo que se ha vivido y lo que pudo representar mi padre en el partido, por ese mismo respeto en aquel instante yo no quise hacer pública mi renuncia como debería de ser pero afirmo que acudí a Culiacán a entregar el oficio”, declaró el funcionario.

“A los dirigentes del PAN a nivel Estado les di mis razones del porqué lo hacía, les dije que se me hacía una muy mala decisión ir en alianza en este proceso electoral del 6 de junio con el partido antagónico por historia y que no miraba bien eso, y si era esa la decisión final pues yo me iba hacer a un lado, y efectivamente así fue.

Julio César Angulo, presidente del PAN en Mocorito, seguro recibió la notificación de mi renuncia y ya estoy totalmente deslindado del partido, así que desde hace algunos meses a la fecha le estoy sirviendo al pueblo y trabajando en beneficio de la ciudadanía mocoritense de manera independiente en Cabildo”, detalla el regidor, Eduardo Daniel Robles Sánchez.

