Eduardo, un joven del municipio de Angostura que no conoce impedimentos

Angostura, Sinaloa.- Aguantando los fuertes rayos solares y las altas temperaturas es como anda el joven David Eduardo Urías en el municipio de Angostura entregando casa por casa algunos volantes con el amor de sacar adelante a su mamá, debido a que con esta pandemia la situación en su hogar ha sido muy complicada y se ha visto en la necesidad de ayudar, y con el amor de ver una sonrisa en su rostro y no sentirse que no aporta, pues no le importa recorrerse varios kilómetros aguantando el fuerte calor. “La verdad, esto es bien cansado, pero yo quise ayudarle”, dijo.

El cansancio en su rostro, en su voz y en su caminar se le puede apreciar al joven por tantas horas, sin embargo, eso no es impedimento para él, pues siempre tiene en mente el rostro de su madre, que es el pilar para él, y por ello agarra más fuerzas y continúa con su trabajo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

David Eduardo Urías es un claro ejemplo que cuando se quiere se puede, pues aparte de contar con el trabajo de entregar volantes, de igual manera atiende en un conocido restaurante como mesero, lo cual le ayuda a generar más ingresos y poder llevarlos a su humilde hogar.

Comentó que su jornada laboral no para, puesto a que dos días se recorre algunas comunidades, enfrentándose a perros, que salen de la nada ladrando o queriendo morder, y otros dos días más está como mesero en el restaurante.

Aunque muchos jóvenes prefieren salir a divertirse con amigos, para David Eduardo Urías su familia es lo primordial, por lo que prefiere salir a buscar el sustento que salir como los demás chicos.

Leer más: Buscan darle una nueva imagen a la casa del artesano en Angostura

Rubén Rocha Moya hará recorrido por Sinaloa

Síguenos en