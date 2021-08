El 20% de los jóvenes indígenas del municipio de Angostura consumen drogas

Angostura, Sinaloa.- Aunque hoy es un día conmemorativo y para celebrar al ser el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, hay un tema que trae bajo preocupación a esta parte de la población en el municipio de Angostura, puesto que el 20 por ciento de los jóvenes están entre las garras de las drogas.

Rosaura Silvas Cabanillas, directora del Instituto Municipal Indígena, comentó que lamentablemente mucha población joven se está perdiendo entre los vicios de la drogadicción por diversos factores que los llevan a consumirlas, tales como el ambiente en el que se desenvuelven, problemas familiares, violencia, entre otros, donde resalta que la gran parte del día la impotencia les gana al desear poder bajar proyectos donde puedan ser ayudados, así como donde se inculquen actividades como el deporte que los distraiga y no estén metidos en esta situación que no les deja nada bueno.

“Hay muchos jóvenes indígenas que se han perdido en las drogas por muchos factores que influyen”, comentó.

Indicó que el hecho de que a los jóvenes se les abrieran las puertas para poder laborar o bien se enfocarán en el deporte, en la danza o como lo es la cultura, los ayudaría a enfocarse en algo que les haría bien y no a estar bajo esta situación que lamentablemente puede acabar con ellos si no se actúa de manera rápida.

“Como ahorita no hay nada de eso, ahorita ellos caen en la tentación”, dijo. Asimismo, exclamó que muchos de estos jóvenes no pueden emplearse en empresas al no contar con los estudios suficientes para poder que se les permita trabajar, por lo que tienen que optar en andar en el campo de jornaleros. “Todo eso es preocupante, las nuevas generaciones no queremos que continúen con ese problema”, resaltó la directora del Instituto Municipal Indígena.

Ante todo, lo anterior, así como se menciona que se cuenta con ese temor latente de que más jóvenes vayan sumándose a la drogadicción, de igual manera les preocupa el hecho de que a causa de estar en estas sustancias se pierdan los usos y costumbres que por años buscan seguir fortaleciéndolo y sobre todo dejándolo plasmado, así como que dejen sus estudios y un futuro que los ayudará a salir adelante.

“Desde que empezó la pandemia y las clases virtuales muchos dejaron de estudiar porque tienes que tener internet y todo eso se les dificulta a muchos niños porque no tienen la capacidad económica para solventar ese tipo de gastos”, concluyó.

