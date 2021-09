El 35% de los uniformes escolares en la Región del Évora aún siguen sin canjearse

Guamúchil, Sinaloa.- Alrededor del 65 por ciento fue el canje de uniformes que se obtuvo en esta ocasión en la Región del Évora, sin embargo, se espera que esta cifra mejore para el día 1 de octubre. Jorge Rojo, empresario textilero, mencionó que alrededor del 35 por ciento de los estudiantes aún no hacen válido su beneficio de canjear su uniforme.

Comentó que se tiene una ligera desventaja en comparación del año pasado, donde se obtuvo aproximadamente el 75 por ciento de los uniformes canjeados. Agregó que en un ciclo normal lograban canjear hasta un 95 por ciento.

Dijo que ya están por cerrar, porque a ellos les cierran la plataforma para poder descargar los vales, por lo que él considera que es importante que ejerzan su derecho en cualquiera de los puntos autorizados, porque aún hay una cantidad importante de rezago a pesar de que algunas escuelas ya iniciaron con clases semipresenciales. “Finalmente el uniforme lo van a necesitar, por lo que la invitación es que cambien su vale.”

Expresó que mientras no sientan la necesidad de tener en sus manos esos uniformes no irán por ellos, y también señaló que quien no cambie su vale, va a terminar comprando tanto los útiles escolares como los uniformes.

Recomendó que en caso de tenerlo sin estrenar, pudieran adquirir alguna talla más grande, para que lo puedan utilizar en un tiempo más adelante.

Concretó que próximamente pudieran llegar a ocupar estas prendas, porque en algunos estados de la República ya regresaron a las clases presenciales y muy posiblemente en Sinaloa cada vez se sumen más planteles a impartir clases desde las aulas.

“Habiendo regreso a clases va a haber la necesidad de uniforme, y si no lo canjearon lo van a tener que comprar”.

Leer más: ¡Ofenden a Beatriz Gutérrez y me ofenden a mí! Exhibe AMLO fuerte tweet por denuncia contra investigadores del Conacyt

Indicó que en ocasiones se presentan casos en donde los padres de familia acuden a comprar los uniformes solamente para el acto de graduación, y que él recomienda que si ya cuentan con el del año pasado, adquieran el de este año un poco más grande y les pueda servir para cuando el alumno se gradúe.