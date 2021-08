El Ayuntamiento de Salvador Alvarado pierde el juicio de los parquímetros

Guamúchil, Sinaloa.- Sin tener más que hacer considera el abogado del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Luis Roberto Sánchez Inzunza, tras la resolución que recibieron del Tribunal Colegiado de Mazatlán con respecto a la demanda interpuesta por Galos Parking al municipio por el incumplimiento del contrato para la instalación de los más de 2mil 800 parquímetros en la ciudad de Guamúchil, pero reconoció que en estos momentos está en proceso un amparo.

Sánchez Inzunza informó que la empresa encargada de instalar los parquímetros en la ciudad de Guamúchil, metió un amparo para buscar que posteriormente se les favorezca en la sentencia, se dicte a favor y que finalmente se le pague una cantidad millonaria por daños y perjuicios al no dejar que estos fueran instalados en tiempo y forma, sin embargo, el Tribunal Colegiado en Mazatlán ya decretó que no procede, lo cual para el abogado significa que es tema juzgado y no hay más que hacer.

Señaló que la instalación de parquímetros es un hecho, pero habría que verificar si la empresa está en condiciones de instalarlos debido al tiempo que ha pasado.

Explicó que la sentencia era de 48 millones de pesos, cantidad que el Ayuntamiento debía pagar en caso de perder este juicio, además de verse obligado a dejar que instalaran los parquímetros.

“No sé si la empresa realmente tenga los parquímetros y si sea costeable a estas alturas para la empresa, es opcional instalarlos para la empresa, pero para el Ayuntamiento es obligatorio”, citó.

Resaltó que la situación en estos momentos es el incumplimiento a una sentencia de amparo.

En una investigación hermenéutica, se encontraron archivos periodísticos, donde se afirma que en su momento la ex alcaldesa, Liliana Cárdenas Valenzuela se opuso a este proyecto y además, dijo en aquel entonces que a ella no se le dejó evidencia del mencionado convenio.

Cárdenas Valenzuela, también declaró según consta en archivos periodísticos que estaba en contra de que se instalaran parquímetros en la ciudad porque sabía que estos afectarían la economía de las familias y de los comerciantes.

Por su parte Carlo Mario Ortiz Sánchez ex presidente municipal de Salvador Alvarado y quien perdió la vida causa de complicaciones de salud provocadas por la enfermedad del Covid-19, comentó en su momento acerca del tema y destacó que ante la buena defensa que se había tenido, él confiaba en que el fallo sería favorable para el Ayuntamiento, sin embargo, la decisión favorable fue para el privado que busca instalar los parquímetros.

Actualmente los regidores de esta administración a cargo de Pier Angely Camacho de Ortiz, también se mostraron en contra de este acuerdo que se tomó en el año 2013, debido a las muchas afectaciones que tendrá en la economía de los ciudadanos.

Incluso se mencionó que cada máquina tendrá un costo de 12 pesos la hora aproximadamente para poder estacionarse, de la cantidad antes mencionada el Ayuntamiento sólo obtendrá dos pesos.

