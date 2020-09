El COVID-19 ataca duro en Angostura suma 17 contagios en 24 horas

Angostura, Sinaloa.-Los focos rojos nuevamente se encienden en el municipio de Angostura y la alarma no es para menos dado a que en los últimos dos días las cifras de casos positivos en la ciudadanía se han disparado considerablemente, pues ayer fueron 16 y hoy se regristran 17 nuevos contagios más, afirma la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

El virus le esta cobrado factura a la ciudadanía debido a la relajación que está presentando, pues las cifras parecían ir a la baja pero en verdad la realidad de las cosas es otra y ahí está la muestra.

Dado a esto, Angostura se ha convertido en el municipio de la región del Evora que más pacientes activos tiene en este momento, con 39, ya que Salvador Alvarado, que hoy no tuvo nuevos casos, aparece con 10 y Mocorito con solamente 1.

Los alcaldes Aglaee Montoya Martínez, Carlo Mario Ortiz Sánchez y Jesús Guillermo Galindo Castro no deben bajar la guardia y escatimar en esfuerzo a raíz de que la contingencia no ha pasado, pues en cada uno de los municipios hay muchas personas con sintomas sospechosos que están bajo supervisión médica y cualquier descuido podrían pasar a ser positivos y no solo eso sino que también llegarían a contagiar a algunos de los que están a su alrededor.

Dentro de lo malo esta algo bueno que es que hoy no hubo fallecimientos a causa del COVID-19.

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado manifiesta que el 35.2 por ciento de los pacientes activos estan hospitalizados, mientras que el 7.0 por ciento del total de pacientes positivos está en una situación grave, luchando por su vida.