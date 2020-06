El COVID-19 ha sido un golpe duro para la agricultura en la región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- La pandemia del coronavirus ha afectado considerablemente a la agricultura y no solo en lo económico, sino también en la comercialización y la falta de apoyos que se han vuelto indispensables para salir adelante.

Ante esto, Mauro Rosario Angulo Cervantes, productor y comisariado ejidal de Tamazula II y Anexos, manifiesta que esta emergencia sanitaria que se está viviendo y que cada día da más conflictos les está pegando muy duro, al ser que los precios agrícolas incrementaron.

“Nos está pegando muy duro esta situación, ha afectado considerablemente la agricultura y nos sigue afectando en todos los términos, porque no podemos manifestarnos por el motivo de los precios, y más en la cuestión de que en el mes de marzo tuvimos la última reunión y tenemos entregados alrededor de entre 15 y 16 paquetes funerarios”, externó.

Agregó que año tras año se manifiestan en las casetas para hacerle presión al Gobierno para buscar la manera de recibir apoyos.

“Ahorita ocupamos de muchos apoyos, porque de alguna manera nos está afectando, porque sabemos que no nos mantenemos con lo que produce la parcela, y no podemos manifestarnos casi por la cuestión que se está viviendo de los precios, ya tenemos como mes y medio que cosechamos el trigo y lo que nos ha quedado no; no los dan”, comentó el comisariado ejidal.

Asimismo, Angulo Cervantes externó que el COVID-19 les está dejando muchos daños, al ser que todo se les está juntando para empezar a trabajar, al ser que al levantar las cosechas deben de pagar a la financiera, donde en esta ocasión se les cobró de hasta el 16 al 18 por ciento en intereses, situación que se volvió aún más complicada para los productores.

“Nosotros que venimos del campo nos tenemos que aguantar, no nos podemos salir ni dejar de laborar las tierras, al ser que tenemos que seguir haciéndole la lucha como todos los años, porque tampoco podemos salir a buscar otro trabajo porque está paralizado todo, y esto también de alguna manera nos ha llegado a perjudicar”, argumentó.

Por otro lado, el productor Mauro Rosario Angulo señaló que mientras la pandemia prosiga, empeorando con los precios justos, así como con la producción y los apoyos, de igual forma seguirán esperando. Indicó que siguen en la espera de la ayuda por parte del Gobierno para que el COVID-19 no les esté afectando tanto como hasta el momento.

Por su parte, Wilfrido Bejarano Lerma, presidente del Módulo de Riego 74-1 de Angostura, detalló que la emergencia sanitaria provocada por el virus les ha afectado a la agricultura y sus productores como a todos los demás. ‘‘Siento que nos está afectando de igual manera a los demás’’, expresó.

Detalló que ante la movilización a donde se tiene que acudir es donde más les ha llegado a afectar.

