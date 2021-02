El Campo de Girasoles de Mocorito depende de la contingencia

Mocorito, Sinaloa.- José José Norzagaray Parra, director de Turismo en el Pueblo Mágico de Mocorito, confirma que el atractivo Campo de Girasoles desafortunadamente está en manos de lo que indique la evolución de la contingencia en los próximos días, pues pese a que el desarrollo de las plantas va muy bien, su apertura para los turistas está a la expectativa, dado al repunte de contagios COVID que se está presentando en la región del Évora.

El funcionario municipal también detalla que por razón de que hasta hoy todo es incierto, aún no han hecho la promoción debida ante los tours operadores de diferentes partes de Sinaloa para que traigan al Pueblo Mágico visitantes, y si por motivos de la pandemia no se le puede dar la proyección deseada sin duda sería una verdadera lástima, ya que dicho campo no podrá ser explotado a como se contempla en el proyecto y esto acarrearía como parte de las consecuencias que en el Pueblo Mágico de Mocorito no se genere la derrama económica acostumbrada.

“La temporada de girasoles está a la expectativa y básicamente en manos del cómo vaya evolucionando el tema de los contagios, esperando con el favor de Dios y la colaboración de la ciudadanía, que acate los debidos cuidados, a que se detengan”, declaró el director de Turismo.

El funcionario dijo que están rezando para que se dé la oportunidad de que haya movilidad y los turistas visiten al Pueblo Mágico de Mocorito estos últimos días del mes, que será cuando estarán floreciendo los girasoles.

“El campo ya está creciendo, las plantas van muy bien en su desarrollo, y nosotros estamos al pendiente a lo que nos indique la pandemia, porque si la situación se complica no se va a poder explotarlo turísticamente, ya que son miles de personas las que seguro nos visitarán”, detalla José José Norzagaray Parra.

