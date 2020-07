El Cuatrito, el popular juego que nació en patios de La Reforma, Angostura

Angostura, Sinaloa.- Un antiguo juego popular que no es muy conocido en las nuevas generaciones es el llamado cuatrito. Para jugarlo no se necesita más que hacer hoyos en la tierra y lanzar monedas, pero ser un ganador no cualquiera lo logra.

En voz de los veteranos del campo pesquero La Reforma se pudo conocer que unos de los orígenes más conocidos del juego el cuatrito son los patios de las casas y las calles; ahí fue donde se reunían los primeros jugadores. Ahora ya cuentan con una cancha exclusiva que está ubicada en el parque recreativo La Plantona, recién inaugurado por las autoridades estatales.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

¿Pero cómo se convirtió un pasatiempo entre amigos y vecinos en una tradición de medio siglo? Así lo explican los jugadores.

Se calcula que la práctica del juego supera más de 50 años. Los abuelos, padres y tíos acostumbraban reunirse por las tardes en los amplios patios de las casas en los pueblos de la región del Évora, no solo en Angostura. Melesio Montoya relató que en esos tiempos también era de interés de los jóvenes, pero ahora son muy pocos, “lo jugamos más los adultos”, expresó.

El pasatiempo se convirtió en una tradición, que se ha conservado de generación en generación y más entre los habitantes de comunidades y rancherías que en las cabeceras municipales. Ahora es considerado como un deporte en los municipios de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, ya que se han venido realizando torneos desde hace tiempo.

Más allá de un juego practicado más por hombres en edad adulta, representa una actividad de relajación y de terapia, así lo manifestó Alberto Santos, del grupo de La Reforma, al destacar la importancia que ha tenido para sus vidas y la comunidad el practicar esta sana actividad.

Últimas noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Guamúchil, Noticias Sinaloa

“He hecho amistades en todos los años que tenemos reuniéndonos, y con la llegada de la pandemia me ha ayudado como terapia para no estar pensando en la enfermedad.”