El DIF Salvador Alvarado detecta alrededor de 25 indigentes deambulando al mes

Guamúchil, Sinaloa.- Deambulando solos, el sol azotando sus cuerpos, desprotegidos, descalzos, pidiendo dinero, hablando solos y hambrientos, es como el Sistema DIF de Salvador Alvarado detecta al mes alrededor de 25 indigentes por las diversas calles de la ciudad de Guamúchil.

A través de llamados, recorridos y hasta la presencia de ellos mismos en las instalaciones del DIF, es como el personal cada día logra percatarse de estas personas necesitadas, que duermen en cualquier parte que les caiga la noche en caso de no contar en dónde quedarse, es por ello que se encargan de ayudarlas y no dejarlas de lado, debido a que estas personas requieren de mucha ayuda y no es solamente de autoridades, sino también de la misma ciudadanía, que debe unirse con quien más lo necesite.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Desafortunadamente en muchos casos a este tipo de personas en vez de brindarles un apoyo por parte de los habitantes lo que hacen es discriminarlas y sacarles la vuelta, al no saber cuál va a ser la reacción de ellas al extenderles una mano.

Gloria Datneth Valenzuela González, directora del Sistema DIF de Salvador Alvarado, manifestó que muchas ocasiones los indigentes acuden en busca de apoyos, los cuales se les brinda.

Ante ello, externó una invitación a los pobladores a que les brinden ayuda en especie.

Cabe mencionar que cada año es más notoria la presencia de los indigentes que recorren la ciudad caminando a pesar de las condiciones del clima como el que se vive actualmente con los fuertes rayos del sol, sin agua, malcomidos y en condiciones de salud precarias.

Leer más: ¿Desánimo ciudadano por la próxima elección? Analistas opinan

Muchos de los indigentes están en situación de calle debido a que cuentan con alguna enfermedad mental, o si bien, en la mayoría de los casos por el consumo excesivo de estupefacientes que provocan salgan de sus hogares, como el abandono de sus familiares, es por ello que se debe tomar consciencia y ponerse en los zapatos de estas personas.