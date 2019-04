El Fovissste de Mocorito se encuentra en sequía

Mocorito, Sinaloa.- La ciudadanía del fraccionamiento Fovissste, en Mocorito, comenta que a pesar de ser un buen lugar dónde vivir, hay muchas carencias y una de ellas y la más importante es la falta de agua, y otro problema es el horario del camión recolector de basura, porque aseguran que madruga y a las 05:00 horas ya se encuentra circulando, lo que no les da tiempo a las señoras que se despiertan más tarde de sacar la basura.

La señora Hilda Ibarra Rojo, quien es vecina del fraccionamiento Fovissste, aseguró que tienen problemas de agua y que deben almacenar líquido en recipientes para poder satisfacer sus necesidades, porque dice que solamente unos días cuentan con el servicio, pero que casi no tiene presión, por lo que no les toca aprovechar el agua. La principal preocupación de la señora Hilda Ibarra Rojo es que no solucionen este problema pronto.

Dijo que la recolección de basura es otro problema con el que cuentan, porque pasa a las 05:00 horas y se les pasa a muchos vecinos, y señaló que ella deja la basura dentro de su casa porque los animales rompen las bolsas y hacen su cochinero y ella debe limpiar de nuevo, lo que no le parece justo.

Lo que realmente molesta a los vecinos es la falta de agua potable / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

“Hay veces que escucho el carro de la basura y corro para sacarla, pero en ocasiones no lo alcanzo y se me pasa, por eso esto molesta, y me gustaría que pasara un poco más tarde. Hay vecinos que sí la sacan, pero de noche, y por ese motivo, pero siempre amanece un basurero por todas partes, pero como no quieren madrugar no les importa el desorden que esto provoca”, dijo Hilda Ibarra.

Los vecinos aseguraron que los árboles alcanzan la altura del cableado eléctrico, lo que es bastante peligroso y los puede dejar sin servicio.



Lo que la gente agradece es el buen servicio de drenaje, la gente dice que ese servicio está en muy buenas condiciones y que no recuerdan haber presenciado problema alguno en ese sentido, por lo que se encuentran muy satisfechos y dan gracias a las autoridades correspondientes.