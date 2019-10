El Gobierno Estatal promueve el turismo social

Angostura, Sinaloa.- Hoy por la mañana el secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Óscar Pérez Barros, estuvo de visita en el municipio de Angostura promoviendo lo que es el turismo social y muy cercano a la gente, acción encaminada a conocer de viva voz el cómo es la atención y los diferentes servicios que le ofrecen los establecimientos a los visitantes.

El funcionario estatal detalló que esto es un trabajo solicitado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, pues el objetivo es promover a Sinaloa por ello están presentes y platicando con los que realmente dan la cara por el turismo, los que abrazan y reciben al visitante, además le prepara el alimento en el restaurant, lo mueve en la pulmonía, en el taxi o camión, y gracias al programa Viajando Puro Sinaloa les da la oportunidad de estar recorriendo todos los lugares mágicos y paradisiacos que hay en el estado, platicando de frente con el turista, el que vive la experiencia, ya que son ellos los que les pueden decir dónde están bien, están mal, qué les está gustando y qué no.

"La sorpresa que hemos tenido es que la demanda en el programa Viajando Puro Sinaloa nos está rebasando, pues los sinaloenses quieren conocer los Pueblos Mágicos y Señoriales que se tienen en el estado, al igual que sus playas, montañas, entre muchas otras cosas.

Aquí en Angostura ya hay fecha para que lleguen autobuses llenos de turistas, creo que es la próxima semana cuando arriben al campo pesquero La Reforma y pues ahí se les dará la atención que se merecen y eso me da mucho gusto porque este municipio es un verdadero paraíso escondido que tiene Sinaloa y que merece ser dado a conocer no solo en el estado sino a nivel nacional y porqué no llegar al plano internacional.

Lo que estamos buscando con esto es poner a la sociedad de Angostura a que se ponga las pilas, ya que les exigimos tours organizados y en base a eso se ponen a trabajar, porque si no hay tours ni qué hacer en el municipio pues simplemente el camión lleno de turistas no se para en el municipio.

Algo muy importante, en casa ruta turística va un representante de la secretaría de Turismo el cual tiene la obligación de darse cuenta que se hizo bien y que mal y eso solucionarlo de manera inmediata dado a que la experiencia para el turista debe ser 100 por ciento positiva para que nos recomiende.

Ahorita estamos en mariscos El Paradero, en Alhuey, pero de aquí nos vamos a recorrer La Reforma y otros establecimientos para visitar a los prestadores de servicios turísticos que ofrecen paseos en lancha para preguntarles qué tienen preparado para los turistas que están por visitar Angostura para garantizar la estancia del turista, que sea de lo mejor", manifiesta Óscar Pérez Barros, secretario de Turismo.